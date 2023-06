Téléphonie d’entreprise : Ringover lève 20 millions d’euros pour conquérir le marché américain

Opérateur télécom depuis 2005, Ringover est aussi, depuis 2018, un éditeur de logiciel SaaS spécialisé dans la communication d’entreprise, la relation client et la prospection commerciale. Deux ans après un tour de table en série A de 10 millions d’euros, l’entreprise française annonce avoir levé le double, soit 20 millions d’euros, et ce uniquement en fonds propres auprès d’Orange Ventures, du fonds Large Venture de Bpifrance, et de son investisseur historique Expedition Growth Capital. Elle compte s’en servir pour investir en R&D, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, incontournable ces derniers temps, et pour accélérer sa croissance aux Etats-Unis.

Analyser les conversations grâce à l'IA

Ringover est notamment connu pour son système VoIP (Voice over Internet Protocol), ce qui fait de lui le principal concurrent d’Aircall en France. Sa plateforme cloud de gestion des appels professionnels permet aux entreprises de simplifier leur système de téléphonie en rassemblant un ensemble de canaux de communication (téléphone, SMS, email, visioconférence, messagerie instantanée) ainsi qu’un système de gestion pour les centres d’appels. Elle comprend des outils comme l’enregistrement des conversations ou la possibilité d’ajouter un accueil téléphonique personnalisé.

En début d’année, Ringover a présenté de nouvelles fonctionnalités basés sur l’IA et le machine learning : Cadence, un outil de prospection commerciale multicanal, et Empower, une option permettant l'analyse conversationnelle. Cette dernière retranscrit les appels, en fait un résumé, analyse les échanges (suivi de l’humeur de l’interlocuteur, recommandations sur le débit ou les interruptions), identifie les moments clés de la conversation et donne des statistiques détaillées sur le contenu et la qualité des échanges.

L’entreprise compte aujourd’hui 10 000 clients dans le monde, parmi lesquels Cityscoot et le groupe Axa. Elle emploie 300 personnes entre Paris, Lyon, Barcelone, Londres et depuis peu, Atlanta.

Conquérir le marché américain

Avec ce nouveau financement, Ringover veut donner les moyens à ses équipes R&D de sortir rapidement de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle, orientés vers le service client. Par ailleurs, si sa solution s’intègre déjà à plus de 70 outils métiers, la start-up aimerait faire doubler ce chiffre dans les prochains mois.

Mais surtout, l’objectif est d’accélérer son expansion à l’international avec une priorité sur les Etats-Unis. Cela passera par le développement d’équipes locales (supervisées par Renaud Charvet, l'un des cofondateurs de Ringover) et la mise en place de partenariats sur le territoire américain.