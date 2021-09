Logitech poursuit son offensive sur le terrain du télétravail. L'entreprise a présenté le 8 septembre Logi Dock, une station d'accueil intégrée à une enceinte conçue pour simplifier les visioconférences et compatible au lancement avec Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.



En plus du haut-parleur elle dispose évidemment d'un microphone intégré. Sur le dessus de l'appareil se trouvent cinq boutons pour rejoindre les réunions, couper ou rallumer le son, allumer ou éteindre une caméra (non intégrée) et mettre fin aux appels. Elle est aussi compatible avec Logi Tune, une application de personnalisation qui permet par exemple d'être prévenu par un signal lumineux lorsqu’une réunion prévue au calendrier va commencer.





Une station d'accueil polyvalente

En tant que station d'accueil, Logi Dock permet de connecter jusqu'à cinq périphériques USB (trois ports USB-A, deux ports USB-C) et deux écrans (un port DisplayPort, un port dédié USB-C) tout en rechargeant un ordinateur portable jusqu’à 100W. Il est aussi possible d'y connecter des périphériques bluetooth, comme par exemple un casque avec micro pour les conférences.



"Lorsque la pandémie est arrivée, nous avons passé beaucoup de temps avec nos utilisateurs finaux afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs difficultés lorsqu’ils travaillent de la maison. Logi Dock en est le résultat", explique Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Vidéo Collaboration. Disponible en deux coloris (blanc et graphite), Logi Dock sera disponible d'ici la fin d'année au prix de 449 euros.