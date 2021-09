Télétravail : Microsoft annonce des nouveautés sur Teams et LinkedIn

Pour répondre aux nouveaux enjeux du travail hybride et du télétravail, Microsoft a annoncé jeudi 9 septembre de nouvelles fonctionnalités, disponibles dans les prochains mois, sur ses outils Teams et LinkedIn.



Améliorer la qualité des échanges dans Teams

Dans son outil de visioconférence Teams, Microsoft va gérer l'intégration de caméras "intelligentes", capables de suivre et de reconnaître des interlocuteurs pendant une réunion utilisant Teams Rooms (un ensemble de solutions logicielles et matériels pour les réunions faisant intervenir des collaborateurs en salle et à distance). Ces caméras suivront les mouvements et les voix, afin de se déplacer pour cadrer et zoomer sur la personne qui prend la parole. Les profils des interlocuteurs seront affichés grâce à un système de reconnaissance des visages.



La fonctionnalité "Cameo" permettra quant à elle au présentateur d’un PowerPoint d’insérer le flux de sa caméra à l’endroit le plus pertinent en fonction de la mise en page de ses diapositives.



Un nouvel assistant virtuel, "Speaker Coach", fournira des conseils personnalisés aux utilisateurs de Teams, en fonction de leurs usages.



Au moment de confirmer via la messagerie Outlook leur présence à une réunion Teams, il sera possible de préciser s'ils seront présents physiquement ou à distance à la réunion. Afin de faciliter le planning des réunions, une autre fonctionnalité permettra aux utilisateurs de personnaliser leur calendrier afin de définir des plages horaires de travail et de présence.



Nouveau filtre pour la recherche d'emploi sur LinkedIn

Sur le réseau social professionnel LinkedIn, Microsoft va mettre en place un nouveau filtre de recherche pour trouver les offres d'emploi en télétravail et en travail hybride, comme on peut en trouver par exemple sur le site Welcome to the Jungle.



LinkedIn va également mettre à disposition, gratuitement jusqu'au 9 novembre, plus de 40 cours en ligne, portant notamment sur le management des collaborateurs en télétravail.