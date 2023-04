Temu, l'application chinoise de shopping qui cartonne aux Etats-Unis, se lance en France

C’est un lancement en toute discrétion. Depuis quelques jours, le site chinois de shopping Temu a entamé ses opérations en France. Au menu : des vêtements, des bijoux, des ustensiles de cuisine ou encore des accessoires électroniques à prix cassés. Et d’importantes promotions, au moins sur le papier : jusqu’à -90% pour célébrer l’événement.

Inconnu en France, Temu est pourtant un véritable phénomène aux Etats-Unis. Son application mobile est actuellement la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple. Depuis son lancement en septembre 2022, elle a totalisé 33 millions de téléchargements, selon les estimations du cabinet Sensor Tower. Et elle cumule 17 millions d’utilisateurs actifs dans le pays, malgré la faible qualité des produits qu'elle propose.

Délais de livraison allongés

Derrière ce succès se cache Pinduoduo, un géant chinois du commerce en ligne, lui aussi méconnu en Occident. Depuis sa création en 2015, le groupe a bouleversé le marché avec son concept d’achats groupés entre membres de la famille, amis ou voisins. Il ne cesse depuis de gagner des parts de marché à Alibaba et JD.com, les deux poids lourds historiques du secteur.

Pour se développer hors de Chine, Pinduoduo a suivi la stratégie menée par Alibaba, avec sa plateforme Aliexpress, et Shein. Temu reprend le principe du cross-border. Les produits, vendus par des marchands tiers, sont expédiés directement depuis des entrepôts chinois. Cela permet de limiter les coûts, mais se traduit également par des délais de livraison rallongés : jusqu'à deux semaines.

Marketing agressif

Au-delà des prix, son succès repose sur deux composantes. D’abord, un marketing très agressif sur les réseaux sociaux. Elle mène en ce moment environ 7.700 campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, selon les chiffres publiés par leur maison mère Meta. La société s’est aussi offert un spot de publicité pendant le dernier Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain regardée par 113 millions de personnes.

Deuxième pilier : la gamification, une recette qui a fait ses preuves en Chine. L’application propose ainsi des mini-jeux pour gagner des bons de réduction - et inciter les utilisateurs à acheter encore plus. En outre, ces jeux nécessitent également d’inviter des amis. De quoi générer du bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux.

Après les Etats-Unis, Temu a débarqué en début d’année au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son lancement européen concerne aussi l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Tous ces sites sont encore en anglais. Les débuts sont pour le moment timides : sur l'ensemble du continent, le produit le plus populaire cumule 260 ventes.