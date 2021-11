Tencent annonce trois puces conçues en interne pour l'IA, la vidéo et la connectivité réseau

La big tech chinoise Tencent (WeChat) a annoncé la semaine dernière le lancement de trois puces, ce qui marque son entrée dans le secteur des semiconducteurs. L'une est dédiée aux applications utilisant l'intelligence artificielle (inférence pour la reconnaissance vocale, d'images et le traitement du langage naturel), la deuxième est une puce de transcodage vidéo qui devrait notamment servir au service de streaming vidéo de Tencent, et la dernière est une carte réseau (NIC), pour les serveurs cloud.



Tencent n'est que le dernier d'une longue liste de géants du web concevant désormais leurs propres puces. Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon se sont déjà lancés, afin de pouvoir des utiliser des produits qui correspondent exactement à leurs besoins et de réduire leur dépendance aux fabricants traditionnels.



Les géants chinois fortement incités à investir

En Chine, c'est une autre affaire. Les grands groupes sont fermement incités à investir cette activité car le gouvernement chinois en a fait une priorité stratégique pour le pays. C'est pourquoi Baidu (avec une puce pour l'intelligence artificielle), Alibaba (puce pour les serveurs et le cloud), et plus récemment Huawei se sont engagés dans cette voie.



Selon TechCrunch, Tencent a l'intention de développer ses relations avec l'écosystème des semiconducteurs, qu'il soit domestique ou international. Le groupe a notamment investi dans le chinois Enflame, spécialisé dans les puces permettant d'effectuer des calculs sur de grandes quantités de données pour entraîner les solutions d'intelligence artificielle.