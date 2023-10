Tenstorrent s'associe à Samsung pour produire un nouvel accélérateur pour l'IA

Après un premier investissement, Samsung et Tenstorrent nouent un partenariat commercial. Lundi 2 octobre, le géant sud-coréen a annoncé qu'il allait graver, en 4 nm, un nouveau modèle de puces dédiées à l'intelligence artificielle conçu par cette prometteuse start-up qui ambitionne de rivaliser avec Nvidia, le géant américain des cartes graphiques. Si son siège est à Toronto, au Canada, elle est d'ailleurs fortement implantée à Santa Clara, au cœur de la Silicon Valley



Aucun autre détail n'a été fourni pas les deux entreprises. Cet accord intervient seulement deux mois après l'officialisation d'une levée de fonds de 100 millions de dollars, menée par le fonds d’investissement de Samsung et par le conglomérat sud-coréen Hyundai. Profitant de l’euphorie autour de l’intelligence artificielle, Tenstorrent est désormais valorisée à plus d'un milliard de dollars.

Architecture RISC-V

Fondée en 2016, Tenstorrent surfe sur deux tendances du marché. D’abord, un accélérateur dédié à l’intelligence artificielle, pouvant potentiellement rivaliser avec ceux développés par Nvidia, notamment ses derniers processeurs graphiques utilisés pour entraîner et faire tourner les modèles d’IA générative.



La start-up séduit également les investisseurs par son choix d’adopter l'architecture RISC-V, alternative possible à l’architecture dominante Arm sur certains segments du marché. À terme, elle devrait donc vendre des licences pour permettre à d’autres sociétés de concevoir leur propre puce d’IA.



La puce que va produire Samsung, baptisée Quasar, ne repose pas, elle, sur l'architecture RISC-V. Elle est destinée au déploiement des modèles de machine learning dans les data centers.

Patron renommé

Par exemple, ces composants pourraient être intégrés aux futures voitures autonomes, ce qui explique l'investissement réalisé par Hyundai. Elles pourraient aussi être utilisées dans l'électronique grand public. En mai, Tenstorrent avait ainsi annoncé un partenariat avec LG, autre géant sud-coréen, pour concevoir des puces pour les télévisions connectées.



L’attrait des investisseurs pour Tenstorrent peut aussi s’expliquer par la réputation de Jim Keller, son directeur général. Cet ingénieur est un grand nom de l’industrie, qui a participé à la relance d'AMD, puis qui est passé chez Apple où il a conçu les premières puces maison des iPhone et iPad, ainsi que chez Tesla, où il a développé la puce qui gère l’Autopilot, le logiciel d’assistance à la conduite de la firme d'Elon Musk. Il avait rejoint la start-up en tant que CTO en décembre 2020, et en est le CEO depuis janvier 2023.