Terra Drone lève 70 millions de dollars pour développer son écosystème autour des drones

Terra Drone lève 70 millions de dollars pour contribuer au développement d'un système de gestion de gestion du trafic aérien et de la mobilité urbaine aérienne. Une série B annoncée le 22 mars 2022 par la start-up japonaise et menée auprès de Mitsui & Co, SBI Investment, Tokyu Land Corporation, Kyushu Electric Power T&D, et Seika Corporation. Le JOIN, une entité créée par le ministère japonais de l'infrastructure, participe également, ainsi que son investisseur historique Venture Lab Investment. Terra Drone a levé un total de 83 millions de dollars depuis sa création.



Système de gestion et services par drone

Fondée en 2016, la start-up se concentre sur deux activités : elle développe un système de gestion de l'espace aérien tout en fournissant des drones et un logiciel basé dans le cloud pour la surveillance et l'inspection. "L'espace aérien va être plus encombré que jamais, mais la plupart des entreprises se concentrent aujourd'hui seulement sur le développement des appareils, explique Toru Tokushige, fondateur et CEO de Terra Drone. Il y a un besoin urgent d'une solution globale de gestion du trafic aérien pour permettre des opérations de mobilité aérienne urbaine sûres et efficaces."



Terra Drone se positionne ainsi sur le créneau de l'infrastructure numérique de gestion de l'espace aérien. Elle explique travailler avec la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, pour coordonner les vols des aéronefs avec et sans équipage. La start-up met en avant sa solution Terra UTM destinée aux opérateurs de drones commerciaux et qui leur apporte "toutes les informations essentielles telles que les lois nationales sur les drones, les réglementations locales, la météo, la topographie, les ondes radio, etc.".



Enquête, inspection et surveillance

En parallèle, Terra Drone propose également des services d'enquête, d'inspection et de surveillance par drone. La start-up explique que sa stratégie consiste à combiner sa technologie avec le savoir-faire local en s'emparant des meilleurs fournisseurs de services de drones à travers le monde. Par exemple, son entité aux Pays-Bas (Terra Inspectioneering) propose des services aux entreprises spécialisées dans le pétrole et le gaz comme Shell, BASF et Bunge. Au total Terra Drone revendique près de 500 clients.



Terra Drone propose actuellement des services pour le secteur minier et les carrières, la construction et les infrastructures ou encore les plateformes pétrolières. Elle peut modéliser les exploitations minières et estimer la production. Terra Drone dispose de solutions pour la surveillance, l'inspection d'infrastructure et l'analyse de données. Par exemple, pour la surveillance des pipelines, Terra Drone assure pouvoir identifier des défauts comme la corrosion dans les structures, les défauts de revêtement et tout autre dommage. La start-up souhaite accroître ses revenus récurrents par la commercialisation de ses services tout en continuant à s'emparer d'entreprises sur les différentes zones où elle entend s'implanter.