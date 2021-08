Terrifié par l'exemple de Fortnite, Google aurait tout fait pour empêcher d'autres développeurs de faire comme Epic

Après plus d'un an, de nouveaux documents viennent d'être dévoilés concernant le procès intenté par Epic Games contre Google (qui se tient en parallèle d'un autre procès contre Apple). L'entreprise à l'origine du jeu Fortnite accuse Google d'avoir payé plusieurs sociétés pour éviter qu'elles ne le poursuivent à leur tour et conserver ainsi son monopole. Selon une nouvelle plainte déposée le jeudi 19 août, le géant inquiet qu'Epic ne crée un précédent aurait payé les principaux développeurs de jeux, dont Activision Blizzard pour que ces derniers n'abandonnent pas le Play Store.



Des contrats avec plusieurs développeurs et fabricants de smartphone

Pour rappel, Epic Games a initialement saisi la justice afin de dénoncer le système de paiement intégré mis en place par Apple et Google dans leur boutique d'application et qui impose des commissions de 30% aux développeurs. Contrairement à Apple, Google autorise en théorie les magasins alternatifs.



Toutefois, dans cette nouvelle plainte, Epic avance que le géant de Mountain View aurait passé des contrats avec différentes entreprises pour leur accorder des avantages et des parts supplémentaires et éviter qu'elles ne lui tournent le dos. Le même procédé aurait été mis en place auprès des principaux fabricants de téléphones afin qu'ils refusent de préinstaller d'autres boutiques d'applications sur leurs appareils.



À en croire les documents avancés par la plainte, ces pratiques s'inscrivent dans le cadre d'un programme que Google appelle le "Premier Device Program". Lancés en 2019, plus de 200 millions de nouveaux appareils auraient été couverts dévoile une présentation destinée à un usage interne.



Les bénéficiaires de ces contrats seraient entre autres, LG et Motorola qui auraient convenu de recevoir 12 % des revenus de recherche de leurs clients, et jusqu'à 6 % de l'argent dépensé sur le Play Store, contre l'exclusivité à Google. Oppo, Vivo, HMD Global (Nokia), Sony, Sharp, Xiaomi et une autre marque non citée auraient également participé au programme, garantissant à Google et son store le monopole contre des compensations financières.



éliminer le "risque de contagion" et le risque de perte financière

Dans cette même présentation, les cadres de Play Store auraient indiqué que les contrats proposés à travers ce programme ont permis d'éliminer le "risque de contagion" au sein des "développeurs d'applications". Selon les documents, Google s'inquiétait, qu'inspirés par l'exemple d'Epic, des "développeurs sérieux" tels que "Blizzard, Valve, Sony, Nintendo" ne soient tentés de suivre le mouvement et "capables de se débrouiller seuls", en contournant le Play Store et en distribuant directement leurs propres applications. Des craintes étendues ensuite à d'autres " grands développeurs", dont Electronic Arts, King, Supercell et Ubisoft, qui choisiraient de "s'affranchir de Play Store".



Cette hypothèse a été grandement prise au sérieux en interne puisque Google aurait même évalué la perte à 3,6 milliards de dollars si un tel scénario était amené à se concrétiser. D'après la plainte déposée par Epic, Google aurait également envisagé l'idée d'acheter le développeur pour ne prendre aucun risque. Les options considérées étaient "soit de racheter les actions d'Epic détenues par Tencent", environ 40%, et "avoir plus de contrôle sur Epic", soit " s'associer à Tencent pour acheter 100% d'Epic", peut-on lire dans le document. En amont, Google aurait essayé de convaincre Epic d'accepter un de ces accords, indiquant qu'en cas de refus, il faudrait compter plus de 15 étapes avant que les joueurs ne puissent télécharger l'application sous les smartphones équipés d'Android.



Si la procédure judiciaire suit encore son cours aux Etats-Unis, ainsi qu'en Europe et en Australie, ces nouvelles révélations place le géant sous une mauvaise lumière. Récemment, ce sont 36 Etats américains qui ont lancé une action judiciaire à l'encontre de Google, visant les pratiques jugées monopolistiques de son Play Store. Les 36 procureurs généraux ont indiqué que Google aurait utilisé exactement les mêmes accords secrets afin "d'écraser de manière préventive" le Galaxy Store de Samsung" et éviter qu'il ne devienne un concurrent direct.