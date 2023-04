Tesla gagne un procès impliquant son système d’aide à la conduite

Tesla a remporté un procès face une conductrice qui accusait son système de pilotage automatique ainsi que ses systèmes d’airbag de lui avoir causé un accident et des dommages physiques.

L’événement s’est produit en 2019 à Los Angeles. La personne conduisait avec la fonctionnalité Autopilot activée dans une Tesla Model S lorsqu’elle a fait une embardée dans un terre-plein lorsque le véhicule a tourné dans une rue. Un airbag s’était alors violemment déployé, fracturant sa mâchoire, arrachant plusieurs de ses dents et lui causant des dommages nerveux.

Tesla sauvé par son manuel d’utilisation

La plaignante a poursuivi Tesla en 2020, invoquant des défauts dans le logiciel et le design de ses airbags et réclamant plus de 3 millions de dollars de compensation. Tesla a nié toute responsabilité dans l'accident.

Trois ans après, le verdict de la cour de l’État de Californie est tombé et a été dévoilé par Reuters. Le jury a conclu que le système d’aide à la conduite n’était pas en faute et n’a accordé aucun dommage et intérêt à la plaignante. Selon lui, Tesla n’est pas à blâmer dans cette affaire car le constructeur avait correctement averti ses clients de ne pas activer cette fonctionnalité en ville dans le manuel d’utilisation du véhicule.

Il y était également précisé qu’il s’agit d’un système de conduite partiellement automatisé et non d’un véritable système de conduite autonome permettant la distraction du conducteur. Par ailleurs, selon la cour, l'airbag s’est déployé comme il le devait dans un cas de ce type.

Les systèmes d’aide à la conduite sous le coup de plusieurs enquêtes

Ce procès est notable car il est l’un des tous premiers (et certainement pas le dernier) impliquant le système d’aide à la conduite de Tesla, et parce qu’il s’agit d’une victoire pour le constructeur, qui ces derniers temps essuie les défaites.

L’entreprise est notamment sous le coup d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et s’est vue contrainte en février à la mise à jour de 362 758 véhicules équipés de sa technologie Full Self Driving après une série d’incidents impliquant des véhicules d'urgence.

Un mois auparavant, on apprenait que la Securities and Exchange Commission (SEC), enquêtait de son côté sur les promesses d’Elon Musk concernant le système de conduite autonome la société, qui semblent avoir du mal à se concrétiser. Le marketing autour de ces technologies n'a en effet pas forcément aider les clients à bien discerner leurs limites.