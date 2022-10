Tesla présente son robot humanoïde Optimus, destiné à la production en série

L'année dernière, Tesla avait annoncé vouloir développer un robot humanoïde en faisant monter sur scène un humain dans une combinaison. A l'occasion de son événement Tesla AI Day, l'entreprise a dévoilé le 30 septembre 2022 une première version de son robot humanoïde Optimus. Les équipes sont parvenues à mettre au point en six mois ce premier robot tout en peaufinant le design de la prochaine génération.



Câbles et puces apparents

Le robot est apparu sur scène dans une version assez simple avec des câbles et des puces apparents. Baptisée Bumble C, cette version se déplace lentement. Il a levé les bras et salué le public. "C'est la première fois que nous essayons ce robot sans support en cas de problème", déclare une ingénieure mécanique de l'entreprise. Elle a ajouté que le robot était capable de faire plus de choses, mais que Tesla avait préféré s'assurer qu'il ne tombe pas lors de la présentation.



L'entreprise s'appuie sur ses compétences dans l'automobile, et ses recherches autour d'Autopilot, pour développer ce robot, que ce soit au niveau du hardware ou du software. Il a le même type de capteurs que ceux embarqués sur les véhicules et ce sont les mêmes processus pour collecter les données et entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Le but est qu'il puisse se repérer de façon autonome dans son environnement et se diriger tout seul. Un point sur lequel Elon Musk a insisté.

Un robot à moins de 20 000 dollars

Une seconde version du robot, qui est proche de la version de série, a également été dévoilée. Moins avancée, cette version ne peut pas marcher et a été amenée sur scène par des employés. Elon Musk a expliqué que le robot était pensé pour être produit à très grand volume et à bas coût. L'objectif est de produire des millions d'unités, et que le robot soit moins cher qu'une voiture. "Sans doute moins de 20 000 dollars", a glissé le patron de Tesla et SpaceX, qui espère que de premières livraisons soient réalisées d'ici 3 à 5 ans.





Une vidéo a été diffusée où l'on voit un robot Optimus marcher en tenant un carton dans ses mains, identifier les objets et les attraper, etc. Le robot est doté de mains avec des pouces opposables, ce qui en théorie lui permet d'opérer un grand nombre d'outils. Toutefois, les robots humanoïde ont souvent du mal à se déplacer et sont moins stables que des robots sur quatre pattes. Une autre difficulté est l'autonomie des robots. Sur ce sujet, un employé a déclaré que le robot aurait suffisamment d'énergie pour une journée de travail.



Tesla n'est pas le seul constructeur automobile à s'intéresser de près à la robotique. Hyundai s'est emparé de Boston Dynamics, une entreprise robotique assez avancée dans ses recherches et dont les robots font souvent le tour du web à l'occasion de la diffusion de vidéos virales. Ford s'est rapproché d'Agility Robotics qui développe un robot sur deux jambes.