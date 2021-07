Tesla propose d'accéder à son option "Full Self-Driving" par le biais d'un abonnement mensuel

La souscription à l'option "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla est finalement ouverte. Ce service, auparavant uniquement commercialisé au prix fixe de 10 000 dollars, est désormais également accessible au prix de 199 dollars par mois. Elon Musk a annoncé la mise en place de cet abonnement à plusieurs reprises à partir d'avril 2020.



Un abonnement pour tester

Dans le détail, une mise à jour de l'application mobile Tesla propose désormais l'abonnement à la fonctionnalité FSD pour 199 dollars par mois pour la plupart des utilisateurs et 99 dollars pour ceux ayant acheté Enhanced Autopilot avant son interruption, note le site Electrek. Il est possible d'annuler à n'importe quel moment l'abonnement qui n'est pas soumis à un quelconque engagement.



Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir une Tesla dotée des bons systèmes comme l'ordinateur de bord HW3.0. Si cet hardware n'est pas présent dans la voiture il est possible de l'acheter pour 1 500 dollars avant de souscrire à l'abonnement. A l'inverse, pour les personnes payant 10 000 dollars, le coût des équipements supplémentaires à ajouter sur le véhicule est compris dans l'offre.



La forme abonnement permet de tester cette option avancée d'aide à la conduite pour voir si cela vaut le coup de la garder ou pas. Cela peut également être utile si le propriétaire pense en avoir une utilité seulement ponctuelle, comme lors d'un long trajet. Toutefois, la souscription à un abonnement de ce montant n'est pas une dépense anodine surtout sur le long terme d'où l'option accessible pour un coût fixe de 10 000 dollars.



Un conducteur attentif

Tesla a commencé à déployer progressivement son système de conduite autonome FSD en octobre 2020. Seules les personnes faisant partie de son programme "Early Access" pouvaient accéder à cette fonctionnalité qui doit permettre aux véhicules de se rendre du domicile du propriétaire jusqu'à son bureau de façon autonome, comme l'a expliqué Elon Musk. Toutefois, le propriétaire doit rester attentif à la route et être en mesure de reprendre le contrôle du véhicule.



Malgré son nom, l'option FSD est un système avancé d'aide à la conduite qui est composée de certaines fonctionnalités de l'Autopilot permettant d'ajuster la trajectoire de la Tesla qui reste dans sa voie, même dans les virages, et sa vitesse s'adapte à celle du véhicule devant. La fonctionnalité "Navigate on Autopilot" peut suggérer ou réaliser des changements de voie pour dépasser les véhicules plus lents, et guider la voiture sur les échangeurs autoroutiers et les sorties de voies rapides.



Une autre fonctionnalité permet aux véhicules de s'arrêter aux feux de signalisation ou au panneau de signalisation "Stop". Les fonctionnalités "Auto Park" et "Smart Summon" permettent au véhicule de se garer se façon autonome sur un parking et à la Tesla de quitter sa place de parking et rejoindre son propriétaire de manière autonome. Certaines fonctionnalités ne peuvent pas être réalisées si le marquage au sol est effacé ou manquant. A terme, Tesla souhaite proposer un système de conduite autonome de niveau 5 SAE, mais le constructeur automobile n'est pas encore rendu à ce stade.