Tesla utilise une caméra pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs

Alors que Tesla était critiqué pour ne pas suffisamment monitorer les conducteurs lors de l'utilisation de son système avancé d'aide à la conduite Autopilot, le constructeur va renforcer ce suivi. Tesla commence à utiliser une caméra intérieure, située sur le rétroviseur, pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs à la route et en capacité de reprendre le contrôle du véhicule, comme l'a repéré Engadget. Ce contrôle est effectif pour les nouveaux propriétaires des Model 3 et Model Y.



Des capteurs sur le volant

Ce changement intervient alors que cela fait plusieurs années que des régulateurs et des experts demandent à Tesla de mieux s'assurer que les conducteurs sont attentifs à la route. Jusqu'à présent, le système de Tesla reposait sur des capteurs dans le volant. Une façon de vérifier que le conducteur a bien les mains sur le volant. Si ce n'est pas les cas différents signaux visuels et sonores sont progressivement émis. Toutefois, comme le rappelle Engadget, certains conducteurs sont parvenus à tromper ces systèmes existants et des voitures sans chauffeur sur le siège du conducteur ont été aperçues sur la route.



Il y a plusieurs années, Elon Musk avait déclaré que Tesla rejetait le suivi oculaire comme méthode de mesure de l'attention du conducteur jugeant cette méthode "inefficace". Le constructeur semble revenir sur ces propos puisque désormais, la caméra présente dans le cockpit "détecte et alerte le conducteur en cas d'inattention lorsque le système Autopilot est engagé". Tesla s'aligne ainsi avec d'autres constructeurs automobiles, comme Ford et General Motors, qui ont fait choix de s'appuyer sur une caméra interne pour s'assurer de l'attention des chauffeurs.