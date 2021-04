Thales choisit OVHcloud pour héberger les données de sa messagerie chiffrée Citadel Team

Thales peut-il vraiment concurrencer WhatsApp, Signal et Zoom ? L'entreprise française a annoncé jeudi 29 avril 2021 avoir choisi OVHcloud pour héberger sa messagerie instantanée et chiffrée de bout-en-bout Citadel Team. Le service, qui propose aussi une solution d'appel vocal, est accessible gratuitement pour le grand public sur ordinateur et smartphone. L'identité des utilisateurs est garantie par leur adresse email.



Vidéoconférence et partage d'écran

A l'heure où les cyberattaques sont légion et où de nombreuses questions se posent sur le stockage des données, Thales et OVHcloud proposent une solution 100% française. Les deux entreprises expliquent vouloir proposer un hébergement souverain pour garantir la protection des données, la maîtrise de leur stockage et une résilience accrue.



Thales garantit que les données ne seront ni exploitées ni revendues à des tiers. L'ensemble des données des clients sont chiffrées et stockées sur des data centers opérés par OVHcloud et situés en France. Le spécialiste français de l'hébergement repose sur un modèle intégré et maîtrise l'ensemble de sa chaîne de valeur, que ce soit la conception des serveurs ou l'orchestration de son réseau de fibre optique en passant par la construction des data centers.



Citadel Team est avant tout une solution pour les professionnels. Thales assure compter parmi ses clients un tiers du CAC 40. Les entreprises peuvent facilement gérer leurs flottes d'utilisateurs, et des fonctionnalités ont été pensées pour répondre aux usages spécifiques du milieu professionnel. Vidéoconférence, audioconférence et partage d'écran sont au programme. Thales ne précise toutefois pas s'il y a une limite quant au nombre de participants. Une chose est sûre, ces solutions sont plébiscitées par les entreprises avec la pandémie de Covid-19 qui conduit à la mise en place du télétravail, et la disponibilité d'une solution sécurisée et souveraine est louable face aux acteurs américains.