Third Wave Automation lève 40 millions de dollars pour automatiser les chariots élévateurs

Third Wave Automation a annoncé mercredi 4 août 2021 avoir levé 40 millions de dollars à l'occasion d'un tour de table en série B. La pépite, qui a noué un partenariat stratégique avec Toyota Industries en mai dernier, développe des systèmes d'automatisation des chariots élévateurs. Elle a réalisé cette levée auprès de Norwest Venture Partners, Innovation Endeavors, Eclipse, et Toyota Ventures.



Une suite d'hardwares et de softwares

La start-up, qui a été fondée en 2018 à Union City en Californie, explique que son approche de l'automatisation met au cœur de ses développements les algorithmes d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur. Sa solution repose sur une suite d'hardwares et de softwares ainsi que sur l'apprentissage en amont des processus, plans d'étage et configurations de rayonnages et d'emplacement des palettes afin de s'adapter plus facilement aux changements.



Puis, un Lidar permet au chariot élévateurs, ou autre appareil de transport, de détecter les obstacles mobiles et en mouvements. Le logiciel embarqué s'adapte également aux changements de la machine au cours du temps (usure, entretien, etc.). Third Wave explique combiner les systèmes d'automatisations adaptatifs, d'autonomie partagée et d'apprentissage continu.



L'automatisation des chariots élévateurs

Le premier focus de la start-up est l'automatisation des chariots élévateurs, un marché à 100 milliards de dollars puisque cet outil est au cœur de l'ensemble des supply chain. Les chariots élévateurs réalisent souvent des tâches complexes et dynamiques ce qui a conduit à un manque d'innovation dans ce domaine. Mais Third Wave se targue d'avoir mis au point une solution qui s'adapte dynamiquement aux changements d'environnement et aux planifications d'itinéraire à la volée.



Le système d'automatisation partagée de Third Wave répond également à cette problématique puisque lorsque le chariot élévateur rencontre un défi, le système embarqué peut demander de l'aide à un opérateur à distance. Ce dernier l'aidera à réaliser correctement la tâche et à apprendre de l'obstacle rencontré pour que le système embarqué ne soit pas bloqué la prochaine fois qu'il rencontre ce même défi. Si la solution est déployée à grande échelle, Third Wave promet qu'un seul opérateur peut orchestrer des douzaines de chariots élévateurs depuis une salle.



"Cet argent frais va nous permettre de renforcer les embauches et accélérer le chemin vers la commercialisation à la suite des récents essais techniques réussis", déclare Arshan Poursohi, CEO de Third Wave. Il assure être en discussion active avec le top 20 des détaillants et entreprises de logistique tierce partie (3PL) qui pourraient être séduit par cette solution qui se déploie en quelques jours, selon la jeune pousse.