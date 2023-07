Threads démarre fort en Inde et au Brésil, Twitter empêtré dans les controverses

Threads, le rival de Twitter créé par Meta, n'est plus accessible aux utilisateurs européens depuis le week-end dernier. Ces derniers ne pouvaient déjà pas s'y inscrire, mais ils avaient au moins la possibilité de consulter le contenu de ce nouveau réseau social adossé à Instagram. Ce n'est désormais plus possible, même en passant par un VPN, car Meta bloque les comptes en fonctions de la zone géographique dans laquelle ils ont été créés.



L'entreprise dit vouloir s'assurer que son service respecte les termes du Digital Markets Act avant de le rendre disponible dans l'UE. Il est en effet basé sur Instagram et en importe des données. Aucune date de disponibilité n'a été fixée pour le moment. Malgré cette absence, Threads se porte plutôt bien.

L'Inde et le Brésil séduits par Threads

L'entreprise Data.ai, spécialiste de l'analyse de marché pour les applications mobiles, indique ce 17 juillet 2023 que Threads aurait dépassé les 150 millions de téléchargements dans le monde. Un chiffre record, atteint en seulement 7 jours, soit 5,5 plus rapidement que ne l'avait fait l'ancien titulaire du record, l'application Pokémon Go. Elle révèle aussi que l'Inde est le pays où l'application a été la plus téléchargée (33%), suivi du Brésil (22%), des Etats-Unis (16%), du Mexique (8%) et du Japon (5%).



Threads avait auparavant atteint les 100 millions d'inscrits en 3 jours, ce qui était déjà un record. Mais c'est son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens qu'il faut surveiller, car c'est la donnée la plus importante pour une application de ce type. Sa capacité à faire revenir ses utilisateurs dans la durée (ou non) déterminera son succès face à Twitter, mais aussi Bluesky, le concurrent mis sur pied par Jack Dorsey (ancien dirigeant de Twitter).

Twitter toujours en difficulté

Au sujet de Twitter, les choses n'y vont pas au mieux. Le maître des lieux, Elon Musk, a déclaré samedi 15 juillet que les recettes publicitaires du réseau social auraient baissé de 50%. Combinées aux dettes qu'elle doit rembourser, cela fait que l'entreprise reste dans le rouge. Faire revenir les annonceurs est donc la priorité numéro un de la dirigeante récemment nommée par Musk au poste de CEO, Linda Yaccarino.



En parallèle, la stratégie qu'Elon Musk a mis en place, consistant à privilégier les revenus liés aux abonnements, ne semble pas porter ses fruits pour le moment. Sa dernière tentative en date pour attirer ou retenir les "créateurs de contenu" s'est par ailleurs vite transformée en controverse lorsqu'il est apparu que seuls quelques influenceurs triés sur le volet par Musk ont été rémunérés et qu'il n'existe aucun projet clairement défini pour étendre ce programme de rémunération à l'ensemble des abonnés.