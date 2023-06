"Tibi 2" : un plan à 7 milliards d'euros pour financer la deep tech et les start-up de la green tech

Flécher l'épargne des Français vers le financement des start-up en late stage et en early stage : c'est l'objectif de l'initiative "Tibi 2", dévoilée par Emmanuel Macron au salon VivaTech le 14 juin. Ce plan, qui porte le nom du responsable de ce projet au ministère de l'Economie, Philippe Tibi, consiste à faire appel aux investisseurs institutionnels – pour résumer, aux assureurs – afin de diriger une partie des encours vers le financement de l'économie.

Une axe fort sur la deep tech

La deuxième phase du plan mobilisera 7 milliards d'euros de fonds privés, et servira en priorité à financer la décarbonation et les projets de haute technologie. C'est moins que les 10 milliards d'euros qui étaient espérés, dans un contexte boursier et macro-économique qui n'a pas aidé.

L'objectif affiché est de rivaliser avec la taille des fonds d'investissement étrangers, et de permettre aux innovations de rupture (deep tech) de se développer dans de bonnes conditions. Tibi 2 servira à financer des entreprises cotées, non cotées, en late stage comme c'était le cas pour Tibi 1, mais aussi, c'est la nouveauté, en early stage.

6 milliards investis durant la première phase

La première phase de l'intiative Tibi, lancée en 2019, a permis de mobiliser 6 milliards d'euros issus de 23 investisseurs institutionnels français partenaires, entre 2020 et 2022. Ils sont passés par différents véhicules : fonds labellisés de capital-investissement dans le non coté (pour les deux tiers) et fonds d'actions cotées. En comptant les effets de levier (les co-investissements), 30 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie réelle, indique Bercy. Ces fonds non cotés sont présents au capital de 14 licornes françaises et 43 start-up du Next40/FT120, les deux indices de la French Tech.

Cependant, le président de la République s'était inquiété récemment de la frilosité des investisseurs pour mettre en route la deuxième phase de Tibi, lancée en février dernier.

28 investisseurs institutionnels ont finalement répondu présent pour cette deuxième phase, soit un peu plus que pour la précédente.

Ce plan vient compléter l'annonce d'un plan à 500 millions d'euros pour l'IA annoncé hier par le chef de l'État, dont un fonds d'amorçage de 50 millions d'euros piloté par Bpifrance, pour les start-up spécialisées dans l'IA générative.