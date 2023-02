Ticketchainer transpose les enseignements de l'e-commerce à la billetterie en ligne

"Il y a un décalage entre ce qui se fait dans l'e-commerce afin de simplifier les parcours client ou faciliter les ventes, et ce qui existait en billetterie. Ce segment avait du retard mais aussi un manque à gagner", constate Sami Bouden, co-fondateur et dirigeant de Ticketchainer aux côtés de Benjamin Roumegoux. Pendant deux ans, la start-up parisienne a planché sur sa R&D pour développer une solution qui optimise les enjeux de l'e-commerce adaptés aux profils et objectifs des organisateurs.

Amener les enseignements de l'e-commerce à la billetterie

"Un club de sport et une compétition de tennis n’ont pas forcément les mêmes attentes, rappelle le dirigeant. De même, quand certains veulent maximiser les ventes de billets, d’autres veulent en priorité collecter des données pour mieux connaitre les fans." Un club n’ayant que peu d’intérêt pour les données mais voulant multiplier les ventes s’est ainsi vu proposer un parcours d’achat optimal, sans inscription préalable. "Les ventes internet ont été multipliées par quatre !"

Quand la donnée figure parmi les priorités, l’équipe de Ticketchainer accompagne ses clients dans la conception d’un parcours d’inscription plus riche. "Pour autant, plus il y a des étapes dans l’inscription, moins il y a de conversion. Nous les guidons sur la stratégie," confie Sami Bouden. En complément, la plateforme compte des modules qui ne nécessitent que quelques minutes de configuration pour intégrer la vente de produits dérivés comme la restauration ou les maillots sportifs. "Cela se faisait naturellement dans l'e-commerce mais pas en billetterie. Désormais, cela génère des revenus complémentaires."

Flexibilité avant tout

Sami Bouden met en avant les records enregistrés par certains de ses clients, comme l'AC Ajaccio ou l’ES Bourg-en-Bresse. "Quand d’autres vont mettre en place une solution standard de billetterie, nous avons la flexibilité de personnaliser la solution en fonction de chaque organisateur." Pour se distinguer de la concurrence, le dirigeant met aussi en avant la nouveauté de sa solution.



"Nous nous appuyons sur les dernières évolutions technologiques et profitons de plus de flexibilité. Le 100% cloud nous permet aussi de gérer les pics de trafic." La plateforme se base par ailleurs sur une API qui, "comme une maison en Lego", propose plusieurs modules développés et interconnectés qui facilite la personnalisation. "Nous pouvons aisément interconnecter Ticketchainer à des solutions tiers notamment des CRM comme Arenametrix ou Delight, très répandus dans le monde du sport et de la culture." Dans le même ordre d’idées, Ticketchainer se connecte avec des outils tels que bFan Sports.

Vers de nouveaux segments de marché

Après avoir séduit une trentaine de clubs et évènements sportifs, Ticketchainer s’ouvre peu à peu aux salons professionnels. "Le besoin en billetterie est similaire mais demande des adaptations que nous pouvons apporter", souligne Sami Bouden. En parallèle, la start-up déploie un nouveau produit destiné aux marques et aux sponsors.

"Betclic, déjà client chez nous, nous a sollicité sur un besoin partagé par d’autres, celui de distribuer des invitations par exemple. Nous automatisons donc la gestion de ces invitations." Pour renforcer encore sa solution et son déploiement, la start-up prévoit de lancer une levée de fonds en milieu d’année 2023.