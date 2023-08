TikTok bientôt sanctionné en Europe pour violation de la vie privée des enfants

Quelques mois seulement après avoir écopé d'une amende de 5 millions d'euros en France, l'application chinoise TikTok devrait bientôt être sanctionnée à l'échelon européen pour violation de la vie privée des enfants. C'est le CEPD, soit l'organe indépendant qui assure l'application du RPGD et la coopération des différentes autorités européennes de protection des données, qui l'a annoncé vendredi en rendant une décision.



Comme Politico l'avait révélé en mai, l'autorité irlandaise Data Protection Commission (DPC) avait en effet déclenché le mécanisme prévu par le RGPD pour résoudre certains litiges et confié l'affaire au CEPD. Régulièrement critiquée pour son laxisme, la DPC, jusqu'alors chargée du dossier car le siège européen de TikTok est basé à Dublin, n'avait pas réussi à "résoudre les objections soulevées par d'autres autorités européennes de protection des données dans cette affaire".



The Guardian rapporte que le CEPD a déclaré vendredi 4 août avoir pris "une décision contraignante à l'encontre de la plateforme de partage de vidéos […] en ce qui concerne le traitement des données relatives aux enfants". L'autorité européenne jouera donc bien son rôle de supervision, rendra un avis dans les semaines à venir et demandera à la DPC d'infliger une amende correspondante.

Une enquête ouverte en 2021

Des signaux laissent à penser que la sanction sera plus élevée que les précédentes. En avril dernier, une procédure similaire sur le fond des accusations portées à l'encontre de TikTok a résulté en l'infliction d'une amende de 12,7 millions de livres sterling. Un montant qui, rapporté au chiffre d'affaires mondial de la plateforme chinoise et à celui de sa société-mère ByteDance, ne menace en aucun cas son activité. Et qui, logiquement, peine à dissuader le géant TikTok d'enfreindre les lois sur la protection des données des pays dans lesquels il opère.



Les spécialistes de la protection des données, et en particulier les militants qui dénoncent la collecte, l'usage et le stockage illicites de données personnelles, attendront donc avec impatience le montant de l'amende pour cette procédure démarrée en 2021. La gravité des faits reprochés à TikTok est d'autant plus importante qu'ils concernent des enfants. Le CEPD doit en effet statuer sur la présence d'individus de moins de 13 ans sur la plateforme, laquelle est pourtant censée leur être interdite d'accès. TikTok se voit également reprocher un manque de transparence quant au traitement de données des mineurs.



L'application chinoise, en vue de se conformer au Digital Services Act, a récemment promis des changements importants en la matière d'ici la fin du mois. Parmi les mesures présentées, les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans ne seront plus ciblés par des publicités personnalisées "basées sur leurs activités sur TikTok ou en dehors".