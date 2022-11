TikTok : les données des Européens consultables depuis la Chine

Il n’y a plus aucun doute : les données des utilisateurs européens de TikTok peuvent transiter par la Chine. La plateforme le reconnaît elle-même dans un billet de blog publié mercredi à propos de sa politique de confidentialité.



“Nous autorisons certains employés de notre groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis à accéder à distance aux données des utilisateurs européens de TikTok”, a confirmé Elaine Fox, responsable de la protection de la vie privée pour le continent. Dans sa publication, elle évoque un “besoin avéré” pour s’assurer que l’expérience des utilisateurs soit “uniforme, agréable et sûre” et affirme que cela se faisait “au moyen de méthodes reconnues par le RGPD”.



L’entreprise confirme par ailleurs que les données des Européens (comprendre ici l’Espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse) étaient hébergées aux États-Unis et à Singapour. “Nos efforts sont centrés sur la limitation du nombre d’employés ayant accès aux données des utilisateurs européens, la minimisation des flux de données en dehors de la région et le stockage local des données des utilisateurs européens”, a néanmoins souligné Elaine Fox.

Surveillance de Pékin

Si cette nouvelle n’a rien de très surprenant, elle relance les inquiétudes autour d’un possible accès à ces données par le régime autoritaire de Pékin, à un moment où l’application fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités de l’Union européenne et des États-Unis.



Sans compter que ByteDance, propriétaire de TikTok, est membre de la Fédération Chinoise des Sociétés de l’Internet dans laquelle elle s’est engagée, par ses statuts, à “avoir une confiance totale dans la voie, les théories, le système et la culture socialistes” ainsi qu’à “accepter les conseils, la supervision et la gestion” des autorités compétentes, dont celle en charge d’Internet, l’“administration chinoise du cyberespace”.

Une pression déjà forte

"Je ne crois pas qu’il y ait une autre voie à suivre que celle de l’interdiction", a déclaré cette semaine un des membres de la Commission fédérale des communications américaine, quelques mois après que le site Buzzfeed a révélé que des employés chinois de l’entreprise avaient accédé à plusieurs reprises à des données non publiques concernant des utilisateurs américains de l’application.



TikTok n’a pas non plus échappé à l’œil des régulateurs européens. La Cnil irlandaise, cheffe de file dans l’UE pour ByteDance, car son siège est établi à Dublin, a lancé en septembre 2021 deux enquêtes : une première au sujet du traitement des données personnelles de ses utilisateurs de moins de 18 ans et une seconde sur la légalité de ses transferts de données vers la Chine.