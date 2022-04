TikTok poursuit son offensive dans la réalité augmentée

Les filtres de réalité augmentée, comme ceux proposés sur Snapchat ou Facebook Messenger, sont aujourd'hui largement démocratisés. TikTok l'a bien compris et poursuit son offensive visant à renforcer sa bibliothèque d'effets, un élément clé qui alimente le réseau social de partage de vidéos de courte durée.



L'entreprise a annoncé le 12 avril 2022 ouvrir la version bêta d'Effect House aux créateurs, designers et développeurs du monde entier. Cette plateforme, lancée à l'automne dernier en version bêta auprès d'un nombre limité de testeurs, permet de créer facilement des effets en réalité augmentée à superposer sur les vidéos.



Marketing et e-commerce

Concrètement, Effects House met à disposition des créateurs de contenus des outils et des ressources pour qu'ils puissent créer de nouveaux effets immersifs et dynamiques à ajouter sur les vidéos. Une fois les filtres créés ils peuvent être utilisés par les utilisateurs du réseau social qui le souhaitent. Sur la version bêta d'Effect House, ce sont déjà 450 créateurs qui ont publié des filtres de réalité augmentée utilisés sur près d'1,5 milliard de vidéos comptabilisant 600 milliards de vues.



TikTok vient concurrencer ses rivaux Snapchat et Meta, qui proposent également un ensemble d'outils pour créer des filtres de réalité augmentée à utiliser sur leurs applications. La création de filtres permet notamment à ces réseaux sociaux d'accentuer leur stratégie tournée vers l'e-commerce. Des marques peuvent penser une stratégie marketing autour d'eux, que ce soit essayer des produits cosmétiques ou des vêtements, visionner des meubles chez soi ou découvrir une voiture. Par exemple, Dacia a repensé sa stratégie pour prendre en compte ces outils et a renforcé sa présence sur Snapchat.



Cela permet aux marques de se faire connaître auprès d'un public plus jeune et d'appréhender une technologie qui devrait continuer à prendre de l'ampleur. Au-delà du marketing, cela permet aussi de tester le shopping en réalité augmentée, phénomène qui prend également de l'ampleur.