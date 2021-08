TikTok se lance dans l'e-commerce et la réalité augmentée

À l'image de ses concurrents Instagram et Snapchat, TikTok multiplie les partenariats pour offrir davantage de services à ses utilisateurs. Le réseau social spécialisé dans les vidéos court format annonce ce 24 août qu'il travaille avec la plateforme de commerce électronique Shopify pour permettre les achats directement depuis son application. TikTok annonce également le lancement d'Effect Studio, une plateforme destinée aux développeurs souhaitant créer des effets en réalité augmentée.



Rattraper son retard

Bien que TikTok regorge d'influenceurs faisant la promotion de produits entre deux chorégraphies, l'application ne permet pas de les acheter directement. Un retard considérable si l'on compare avec les applications de Facebook, qui multiplie les mises à jour pour faire de ses applications WhatsApp, Instagram et Messenger de véritables outils d'e-commerce.



Pourtant, selon une étude menée par TikTok à l'automne avec Walnut Unlimited, une société londonienne d'études de marché, l'application a incité deux tiers des utilisateurs à faire des achats même s'ils n'avaient pas prévu de le faire. Le hashtag #tiktokmademebuyit, comprenez "ce que TikTok m'a fait acheter", compte 4,6 milliards de vues.



Une fonctionnalité à l'essai

Pour l'instant et dans le cadre de ce nouveau partenariat, seuls les commerçants de Shopify participant à un programme pilote pourront ajouter un onglet d'achat à leur profil et créer des liens vers des produits dans les publications TikTok. Shopify a indiqué aux proposer cette fonctionnalité aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada dans les semaines à venir. La société a ajouté qu'elle prévoyait d'étendre ensuite cette fonctionnalité à tous ses commerçants.



Shopify travaille actuellement avec 1,7 million de commerçants. La société a indiqué au New York Times que les ventes sur ses canaux de commerce social y compris TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et Pinterest ont augmenté de 76 % entre février 2020 et février 2021. Contrairement à Instagram Shop, le géant du commerce en ligne utilisera TikTok comme une vitrine et prendra en charge l'achat et la transaction.



Un pas vers la réalité augmentée

Pour s'aligner sur ses concurrents TikTok ne s'arrête pas au commerce en ligne. Le réseau social se lance également les expériences en réalité augmentée. Selon TechCrunch, TikTok a confirmé le lancement d'un nouveau site Web appelé Effect Studio. Ce projet n'en est qu'à ses débuts et n'est proposé qu'en version bêta privée sur quelques marchés sélectionnés, comme les États-Unis.



À l'instar de Facebook et Snapchat, Tiktok invite à travers cette initiative les développeurs à créer des filtres en réalité augmentée que les utilisateurs pourront utiliser ensuite pour produire du contenu.Sur le nouveau site lancé pour l'occasion et baptisé Effect House, TikTok permet aux développeurs intéressés de s'inscrire pour bénéficier d'un accès anticipé à Effect Studio. Difficile de savoir à ce stade si cette initiative sera déployée à plus grande échelle. Interrogé par TechCrunch, TikTok a qualifié Effect Studio d'"expérience" précoce, rappelant que certains de ses outils n'aboutissent pas toujours jusqu'au lancement.



En reprenant l'exemple de Snapchat qui s'est récemment offert Vertebrae, peut-être que TikTok combinera à termes les deux offres pour proposer une plateforme mêlant shopping en ligne et réalité virtuelle.