TikTok se lance dans la restauration avec des recettes virales

En février dernier, une recette de pâtes à la feta devenue virale sur TikTok a entraîné une pénurie de ce fromage grec dans la ville de Charlotte, aux États-Unis. Cela a dû donner des idées au réseau social, qui a annoncé le 17 décembre qu'il se lançait dans la livraison de repas aux États-Unis à partir de mars 2022, grâce à un partenariat avec Virtual Dining Concepts. Baptisé TikTok Kitchen, il livrera des repas basés sur les recettes les plus populaires de l'application.



Virtual Dining Concepts est un service qui aide les restaurateurs et les célébrités à lancer leurs marques de restaurants en livraison, en leur apportant une solution complète de "cuisines virtuelles" et de logistique. La société est notamment à l'origine de MrBeast Burger, la marque du youtubeur américain MrBeast, et de Mariah’s Cookies, lancée par Mariah Carey.



Un millier de points de livraison fin 2022

TikTok prévoit environ 300 cuisines virtuelles au lancement, et plus de 1000 d'ici la fin 2022. Le menu sera élaboré à partir des recettes les plus populaires sur le réseau social : les pâtes à la feta bien sûr, qui sont ressorties en première position des recettes les plus recherchées sur Google en 2021, les chips de pâtes à la friteuse sans huile, les "smash burgers" (burgers dont le steak est aplati avant d'être cuit), et le maïs épicé grillé en lamelles ("corn ribs"). Il sera renouvelé tous les trimestres.



TikTok, qui revendique plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde, a pris en 2021 la tête des noms de domaine qui ont reçu le plus de trafic en 2021 selon Cloudflare, rétrogradant Google en deuxième position.



Les créateurs des recettes devraient recevoir une partie des bénéfices de TikTok Kitchen. Batailles de droits d'auteur en perspective…