Tim Berners-Lee met aux enchères le code source d'origine du Web sous la forme d'un NFT

L'informaticien et inventeur britannique Tim Berners-Lee met aux enchères le code original du world wide web, qu'il a écrit en 1990, sous la forme d'un NFT. Ces jetons non fongibles sont des actifs numériques inscrits sur Ethereum. Ils permettent de créer une sorte de titre de propriété immatériel sur un objet virtuel unique, comme une vidéo ou une illustration en ligne, qui atteste en théorie de l'authenticité du bien vendu.



Sotheby's mène les enchères

L'enchère pour ce NFT intitulé "This Changed Everything" sera menée par la division londonienne de Sotheby's, une maison de ventes aux enchères d'œuvre d'art et d'objets de collection, du 23 au 30 juin. La mise aux enchères débutera à 1 000 dollars et le produit de la vente sera reversé aux initiatives et associations soutenues par Tim Berners-Lee et sa femme, a déclaré Sotheby's dans un communiqué.



Le NFT mis aux enchères comprend les fichiers originaux horodatés contenant le code source écrit par Tim Berners-Lee qui est constitué d'environ 9 555 lignes de code comprenant trois langages et protocoles qu'il a inventés (HTLM, http et URIs), ainsi que les documents HTML originaux qui ont expliqué aux premiers utilisateurs du web comment utiliser l'application. Est également compris dans le NFT une visualisation animée du code d'une trentaine de minutes, une lettre écrite par Tim Berners-Lee sur le code et sa création et un poster numérique du code.



"Il y a trois décennies, j'ai créé quelque chose qui, avec l'aide d'un grand nombre de collaborateurs à travers le monde, a été un outil puissant pour l'humanité, a commenté Tim Berners-Lee. Pour moi, le meilleur pari sur le web a été l'esprit de collaboration. Bien que je ne fasse pas de prédictions sur l'avenir, j'espère sincèrement que son utilisation, ses connaissances et son potentiel resteront ouverts et disponibles pour nous tous afin de continuer à innover, créer et initier la prochaine transformation technologique, que nous ne pouvons pas encore imaginer". Il pense également que les NFT sont le moyen idéal pour contenir les origines derrière le Web



Les maisons de ventes se tournent vers les NFT

Ce sera le premier NFT à être mis aux enchères par cette célèbre maison. Elle suit les pas de Christie's qui a déjà mis en vente une œuvre numérique, signée de Mike Winkelmann, alias Beeple sur Internet, prenant la forme d'un collage constitué de 5000 images. La preuve que ce monde virtuel suscite également l'engouement des maisons de ventes aux enchères historiques habituées aux tableaux de maîtres et autres œuvres d'art plus classiques.