Top départ pour le label "Ville Cyber Responsable"

Après un léger retard à l’allumage, le label "Ville Cyber Responsable" voit enfin le jour avec le lancement du site web dédié qui recueillera les premières candidatures.



Annoncé lors des Assises de la cybersécurité de Monaco 2021, les échéances électorales du printemps dernier ont incité ses instigateurs à repousser son amorçage. "On ne voulait pas être noyé par cette actualité," confie Mathieu Isaia, président de l’Association des Communes Cyber Dynamiques, à l’origine de l’initiative.



Ce nouveau label ambitionne de mettre en lumière l’engagement des collectivités locales en matière de cybersécurité, alors même que ces dernières sont très régulièrement victimes de cyberattaques. Récemment, c’est le conseil départemental de la Seine-Maritime qui est venu s’ajouter à la liste, quelques semaines seulement après que les serveurs informatiques de la ville de Caen ont été pris pour cibles par des hackers.



"Le label n’est pas là pour auditer le niveau de la commune, mais pour valoriser toutes celles dont les élus se sont engagés dans une démarche cyber responsable," précise M. Isaia à L’Usine Digitale, au motif que "la sécurité numérique fait partie de la qualité de vie d'un territoire." Le label sera octroyé à toutes les collectivités qui le souhaitent, indépendamment de leur niveau initial, tant qu’elles s’engagent à améliorer leur cybersécurité et à s’attaquer à leurs vulnérabilités.

Quatre critères

Il faudra d’abord que la collectivité puisse compter sur son "cyber champion", le référent sur le sujet, un facilitateur qui pourra faire le lien entre l’administration et le public, sur les questions de sensibilisation notamment. Une seule condition : ce ne peut être le ou la maire. Mais rien n’empêche que ce rôle soit donné à un administré, précise Mathieu Isaia.



Ensuite, la collectivité devra compléter le test I.M.M.U.N.I.T.É.Cyber développé par la Gendarmerie nationale dont l'objectif est de déceler les vulnérabilités à combler. Et c’est à partir de ces résultats que la municipalité pourra ensuite formaliser un plan d’actions qui inclut, en plus d’une campagne de sensibilisation, des mesures correctives pour au moins deux critères “rouges” mis en évidence par le test.



Enfin, les collectivités territoriales devront s’acquitter d’une cotisation comprise entre 100 euros pour les communes de moins de 499 habitants à 3000 euros pour celles de plus de 12 000 administrés. Le maintien du label sera ensuite conditionné aux mesures prises dans une démarche "d’amélioration continue”.

“Une démarche citoyenne”

Le sésame sera attribué par l’association que préside M. Isaia, et dont le bureau réunit le délégué Général de l’Alliance pour la Confiance Numérique, Yoann Kassianides ou encore le Commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, Marc Boget. "C’est une démarche vraiment citoyenne", tient à souligner le président. "Les collectivités détiennent de nombreuses données de nos citoyens et doivent les protéger. Ces distinctions sont un signe positif de l’engagement des collectivités publiques sur le sujet," s’est félicité le député de la Vendée, Philippe Latombe.



Dans l’attente des premières candidatures, l’heure est à la promotion de l’initiative pour Mathieu Isaia, qui compte également sur un soutien plus formel de la part Bercy.