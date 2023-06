Toshiba collabore avec la start-up Classiq pour évaluer des cas d'usage à base d'IA quantique

Toshiba Digital Solutions, la division du groupe japonais dédiée aux solutions numériques, annonce un partenariat dans l'informatique quantique ce 12 juin 2023. Elle fait alliance avec la start-up israélienne Classiq, fondée en 2020 à Tel-Aviv et spécialisée dans les outils de développement logiciels pour l'informatique quantique. Sa plateforme permet de façonner des circuits quantiques ad-hoc à partir d'algorithmes de haut niveau.



Classiq a levé plus de 63 millions de dollars depuis sa création auprès d'entreprises comme HPE, HSBC, Samsung ou NTT, et est assez présente au Japon, où des entreprises comme Hitachi (industriel) ou Mizuho (groupe bancaire) s'intéressent aux technologies quantiques.

Créer des systèmes à portes quantiques

Toshiba va explorer avec Classiq la mise au point de systèmes à portes quantiques, dont les applications potentielles sont beaucoup plus larges que pour les systèmes par recuit quantique (ou quantum annealing), qui se limitent à de l'optimisation combinatoire. Le japonais propose des services "inspirés du quantique" à l'heure actuelle, comme la solution de simulation SQBM+, ainsi qu'un service d'échange de clés quantiques (Quantum Key Distribution).



Ce partenariat vise à aller plus beaucoup loin en explorant des cas d'usage d'intelligence artificielle quantique, c'est-à-dire qui combine les capacités très spécifiques de l'informatique quantique en matière de calcul ou de stockage des données, et les propriétés de l'apprentissage automatique pour la mise au point de systèmes complexes. En fonction des résultats de cette phase exploratoire, Toshiba Digital Solutions envisagera la mise au point de solutions industrielles, notamment à destination des secteurs de l'énergie et de la production manufacturière.