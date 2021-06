Tous les employés d'Apple ne sont pas favorables au retour en présentiel

Tous les employés d'Apple ne sont pas d'accord avec la nouvelle politique de l'entreprise concernant le télétravail. A partir de septembre, selon ces nouvelles règles, les employés devront être présents au bureau trois jours par semaine. Dans une lettre interne adressée au CEO Tim Cook et à l'équipe dirigeante, que The Verge s'est procurée, des employés réclament une approche plus flexible permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre le télétravail et aux autres de revenir au bureau.



Un décalage entre la direction et les salariés

Les employés saluent et apprécient les efforts déployés par l'entreprise durant la pandémie de Covid-19. Ils mettent en avant la façon avec laquelle l'entreprise a su s'adapter. Ils expliquent avoir réussi à franchir les obstacles de l'année écoulée en parvenant à travailler efficacement et faire en sorte que les résultats d'Apple battent des records, le tout à distance.



Toutefois, Ils évoquent un décalage, une déconnexion, entre la façon dont l'équipe dirigeante perçoit le travail à distance et la façon dont les employés le vivent. "Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes souvent sentis non seulement inaudibles, mais parfois activement ignorés [par la direction, ndlr]", écrivent-ils.



Les messages de la direction mettant en avant le besoin de retrouver les collègues est en décalage avec ce que vivent la plupart des salariés. "Non seulement beaucoup d'entre nous se sentent déjà suffisamment connectés avec nos collègues du monde entier, mais nous sommes également plus connectés que jamais. Nous avons hâte de continuer à travailler comme nous le faisons maintenant, sans avoir à retourner quotidiennement au bureau".



La question environnementale

"Nous pensons que la politique actuelle n'est pas suffisante pour répondre aux nombreux besoins", assurent les employés dans la lettre. Ils parlent d'un travail à l'avenir "beaucoup plus flexible en matière de localisation [des employés, ndlr] et de fuseaux horaires".



Selon eux, il est trop contraignant de demander à des salariés qui ont su s'adapter de revenir au bureau obligatoirement trois jours par semaine. Ils aimeraient que tous les besoins soient pris en considération et que lorsque cela est possible, et que le salarié le souhaite, la possibilité de poursuivre en télétravail soit accordée. Ils aimeraient que ces questions soient traitées au niveau des équipes et non pas à l'échelle du groupe.



Au-delà du bien-être et de la santé, des arguments environnementaux sont également évoqués. Les salariés demandent une étude sur l'impact environnemental du retour sur site et la manière dont le télétravail, et la possibilité de choisir son lieu de vie, peut compenser cet impact. La question du télétravail est importante au point que plusieurs employés auraient même démissionnés plutôt que de devoir revenir au bureau.