TousAntiCovid, appli la plus téléchargée de l'année

Les détenteurs de smartphones n'ont jamais dépensé autant d'argent sur les applications. Ces dépenses ont bondi de 25% sur un an dans le monde en 2021, selon les chiffres d'App Annie, fournisseur de données et d'analyses mobiles de référence. Sur l'App Store d'Apple et Google Play, les consommateurs ont ainsi dépensé 135 milliards de dollars cette année. Les téléchargements ont également augmenté de 8% en glissement annuel.



les utilisateurs paient pour le streaming

C'est sur YouTube que les possesseurs de smartphone ont le plus dépensé en 2021. TikTok et Disney+ arrivent en 2e et en 3e position.



En nombre d'utilisateurs actifs mensuels, les champions se nomment Telegram, Instagram et Zoom.



Du côté des jeux mobiles, un marché d'environ 90 milliards de dollars, la vague hyper casual a tout écrasé sur son passage. Bridge Race et Hair Challenge ont dominé le game en nombre de téléchargements. A noter que le monde virtuel Roblox arrive en 3e position des dépenses mondiales dans les jeux mobiles.



En france, la signature du covid

En France, l'application la plus téléchargée de l'année est… TousAntiCovid ! La pandémie peut se lire dans le top 10. Confinés une partie de l'année, les Français ont téléchargé WeWard (numéro 2 des applis les plus téléchargées) pour les motiver à marcher. Les professionnels placent l'application de vérification des pass sanitaires, TousAntiCovid Verif, à la 3e place du top. 6e du top 10, QR & Barcode Scanner a aidé les utilisateurs à naviguer dans ce nouveau monde où le QR Code a retrouvé ses lettres de noblesse. 9e du top, l'appli Doctolib, qu'on ne présente plus, a été boostée par les campagnes vaccinales.



Les dépenses des Français ont atteint 1,91 milliard de dollars (1,69 milliard d'euros) sur iOS et Google Play.