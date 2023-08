Toyota et Pony.ai investissent 139 millions de dollars dans les robotaxis en Chine

En investissant 139 millions de dollars conjointement avec Pony.ai, une start-up fondée en 2018, le constructeur automobile Toyota va développer un service de taxis autonomes dans les villes de Pékin et Canton.



Les deux sociétés, qui ont annoncé la création d'une joint-venture pour assurer cette activité, bénéficient pour cela de l'appui local du constructeur automobile Guangzhou Automobile Group (GAC), partenaire chinois de Toyota. Les taxis autonomes produits par GAC-Toyota circulent à l'électrique et seront équipés du système de sécurité pré-collision de Toyota.

Suite logique d'une aventure commune en Chine

La récente annonce fait suite à un intérêt commun de longue date pour la Chine manifesté par Pony.ai. La start-up américaine, qui possède des bureaux chinois, a obtenu en janvier l'autorisation de faire circuler une dizaine de ses véhicules autonomes sans chauffeur ni opérateur de sécurité dans une zone précise de Pékin. En avril, la ville de Canton lui a délivré un permis similaire.



De son côté, le constructeur Toyota soutient financièrement Pony.ai depuis plusieurs années. En 2020, l'entreprise japonaise a ainsi injecté 400 millions de dollars dans la start-up. Il y a quelques semaines, Toyota a également annoncé vouloir accélérer le développement de véhicules électriques en Chine, avec son partenaire GAC.



La nouvelle flotte de taxis autonomes lancée par la joint-venture de Pony.ai et Toyota pourrait être déployée rapidement dans d'autres villes chinoises que Canton et Pékin. Fin mai, elle a reçu l'autorisation de la ville de Shenzhen pour des courses sans opérateur de sécurité. Les deux entreprises devront toutefois composer avec la concurrence d'entreprises comme Baidu, qui a déjà lancé son service Apollo Go à Wuhan, Pékin, Shenzhen et Chongqing.