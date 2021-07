Woven Planet Holding, la filiale de Toyota, s'empare du spécialiste de la cartographie HD Carmera. Le montant de cette acquisition, annoncée jeudi 15 juillet 2021, n'a pas été précisé par les intéressés. Les équipes de Carmera, start-up fondée en 2015, vont rejoindre celles de la filiale de Toyota qui va agrandir son empreinte géographique en disposant de bureaux supplémentaires à New York et Seattle.



Mise à jour rapide des cartes HD

Une fois la transaction réalisée, les équipes de Carmera seront rattachées à la section Automated Mapping Platform (AMP) de Woven Alpha. Cette division de Woven Alpha se concentre sur l'exploration de nouveaux domaines stratégiques pour l'expansion des entreprises et incube plusieurs projets innovants, tels que Woven City (une ville intelligente conçue au pied du mont Fuji) et Arene (une plateforme devant permettre aux développeurs tiers de déployer des applications et à Toyota d'installer de nouvelles fonctionnalités à distance, selon les équipements dont disposent les véhicules).



AMP est une plateforme logicielle connectée qui prend en charge la création, le développement et la distribution de cartes HD. Woven Alpha ambitionne de faire d'AMP la plateforme de cartographie HD du réseau routier la plus complète au monde. Ces cartes HD sont essentielles dans le développement des véhicules autonomes et permettent à la plupart de ces véhicules de se repérer précisément. Les principaux clients de Carmera étant d'ailleurs des entreprises et start-up développant des véhicules autonomes.



Toyota va bénéficier des outils de mise à jour des cartes de Carmera, de sa gestion des modifications et de sa technologie de capteurs IoT. Cela va permettre à AMP de couvrir plus rapidement différentes routes et d'intégrer presque en temps réel les changements de marquage des voies, des feux de circulation, des panneaux, etc. Des améliorations qui vont contribuer à soutenir son futur lancement commercial multirégional.



Développer des véhicules autonomes

Cette acquisition va accélérer la transition d'AMP de l'étape de la R&D à la phase de la commercialisation en renforçant l'équipe travaillant sur ce projet. Cette annonce intervient deux mois après que le constructeur se soit emparé de Level 5, la division de Lyft en charge de la recherche sur le véhicule autonome. Toyota entend clairement accélérer sa recherche dans ce domaine.



L'acquisition de Carmera fait également écho à l'acquisition de DeepMap par Nvidia. La preuve, s'il en est besoin, que ces cartographies HD sont importantes.