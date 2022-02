Tracktor lève 12 millions d'euros pour faciliter la location de matériel de chantier

Tracktor, plateforme de location de matériel pour les PME du BTP, lève 12 millions d'euros. Une levée de fonds en série B annoncée le 23 février 2022 et réalisée auprès d'AXA Venture Partners (AVP), Digital Venture (Bpifrance) et de ses investisseurs historiques Kerala Ventures et BTP Capital Investissement ainsi que de business angels.



400 loueurs référencés

Chariot téléscopique, nacelle sur ciseaux, pelleteuse… Tracktor propose à la location du matériel de BTP pour les professionnels du secteur. Fondée en 2017, la jeune pousse a souhaité numériser ce secteur de la location de matériel de chantier qui pèse 5 milliards d'euros en France et 30 milliards d'euros en Europe. Il devrait s'élever à plus de 70 milliards en Europe d'ici 10 ans.



Tracktor regroupe aujourd'hui sur son site l'offre de 400 loueurs partout en France. La jeune pousse assure simplifier le processus de location traditionnel en automatisant un maximum les différentes étapes : recherche de disponibilité, demande de devis, comparaison des prix ou encore gestion des factures. La plateforme, que Tracktor compare à une offre de Software-as-a-Service (SaaS), permet de comparer les différentes offres et de générer automatiquement les devis, puis de centraliser et gérer les dépenses de location.





Tracktor centralise les dépenses de location.



S'étendre en Europe en 2023

Tracktor, qui revendique 3500 clients professionnels, souhaite renforcer sa marque en France avant de s'étendre en Europe en 2023. Pour ce faire, elle compte doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année, mais également poursuivre le développement de son produit. Une application mobile sera bientôt lancée. Tracktor évoque également "un outil de gestion qui permettra de centraliser 100% de l’activité de location et de dématérialiser les flux internes des PME". Une façon pour la jeune pousse d'essayer de se rendre indispensable auprès des PME.