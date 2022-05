Transformation numérique des PME : les prêts garantis France Num prolongés jusqu'en 2023

Les prêts garantis France Num, mis en place en décembre 2020 pour soutenir la transformation numérique des TPE-PME françaises, sont prolongés jusqu'en 2023. L'initiative, portée par le Fonds européen d’investissement (FEI), la Direction générale des entreprises (DGE) et Bpifrance, avait été lancée pendant la crise sanitaire pour permettre aux petites entreprises d'investir dans leur accès au numérique. 715 millions d'euros avaient été débloqués pour ce programme par le FEI et l'Etat, qui devait prendre fin en juin 2022.



Prêts garantis à 80%

L'objectif est de faciliter le crédit bancaire, grâce à la garantie de 80% apportée par la BPI et France Num, le dispositif gouvernemental pour la transformation numérique des TPE-PME coordonné par la DGE, qui réunit les collectivités régionales et des fédérations professionnelles. Le programme s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés et de plus de trois ans d'existence, dans tous les secteurs d'activité.



Le crédit garanti est plafonné à 50 000 euros, remboursable sur deux à cinq ans. Il peut concerner l'achat de matériel informatique, de composants, l'acquisition de progiciels, de licences ou de droits de propriété intellectuelle, la prestation de service par un tiers, la formation à l'utilisation des technologies numériques, et l'embauche de nouveau personnel.



Les prêts garantis France Num sont fournis avec l’appui du Programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME 2014-2020), lancé par la Commission européenne avec les objectifs suivants.