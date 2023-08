Trop d'utilisateurs de moins de 13 ans sur Snapchat, au goût de la CNIL britannique

TikTok n'a pas l'apanage des sanctions concernant la présence de très jeunes utilisateurs sur sa plateforme. D'après les informations de l'agence de presse britannique Reuters, Snapchat serait dans le viseur de l'autorité de protections des données du Royaume-Uni. Est reproché à la société américaine Snap de ne pas en faire assez pour interdire l'accès à son réseau social aux enfants de moins de 13 ans.



Or, selon la loi britannique, les plateformes numériques ne peuvent autoriser les comptes de ces très jeunes utilisateurs qu'à condition d'obtenir le consentement formel des parents. C'est l'Information Commissioner's Office, l'équivalent outre-Manche de la CNIL, qui a la charge de rassembler des informations à ce sujet afin d'éventuellement lancer une enquête formelle. La décision doit être prise dans les prochains mois et une telle investigation pourrait conduire à une sanction.

L'appli la plus populaire chez les mineurs

Il y a quatre mois, l'ICO a infligé une amende de 12,7 millions de livres sterling à TikTok pour des faits similaires. Une sanction comparable, correspondant au chiffre d'affaires de la plateforme visée, pourrait donc bientôt être adressée à Snapchat tant la présence de très jeunes personnes sur l'application est importante.



L'ICO a d'ailleurs reçu plusieurs plaintes de particuliers ces derniers mois. D'après l'Ofcom, l'équivalent britannique du CSA, Snapchat est l'application la plus populaire chez les personnes mineures. Or, comme le rapporte Reuters, le réseau social peine à refouler les Britanniques de moins de 13 ans. "Snapchat exclut chaque mois des dizaines d'enfants britanniques de sa plateforme alors que son rival TikTok en bloque des dizaines de milliers", écrivait en mars l'agence de presse au sujet de données communiquées par Snapchat à l'Ofcom.



Une chose est sûre : si elle veut montrer patte blanche à l'ICO, la société Snap devra trouver une mesure plus efficace pour lutter contre la présence de personnes mineures que celle qu'elle utilise actuellement. A ce jour, elle ne fait que demander une date de naissance lors de l'inscription.