Truffle 100 : Le SaaS français a bien résisté au contexte défavorable de 2022

2022 a encore été une année performante pour l’industrie française du logiciel, comme en atteste la nouvelle édition du classement Truffle 100, réalisé chaque année par la société de capital-risque Truffle Capital et le cabinet d'étude CXP.

Malgré un contexte moins favorable, le secteur a même battu un record en passant le cap des 25 milliards d’euros de chiffre d'affaires l’année dernière, enregistrant une progression de 14,8% par rapport à 2021, la plus forte depuis 2019.

Révision des charges salariales et augmentation des tarifs

Naturellement plus résilient que d’autres segments de la tech face à l’inflation, le secteur SaaS a cependant dû prendre des dispositions. 52% des entreprises interrogées ont déclaré s’être indexées sur l’indice Syntec, qui mesure l'évolution du coût de la main d'œuvre intellectuelle, et 34% ont reconnu avoir augmenté leurs tarifs.

En outre, 40% d’entre eux ont considéré l’international comme un gisement important de croissance qui leur a permis de pallier les conditions plus volatiles observées sur le marché hexagonal.

Sopra Steria laisse sa place à Murex

Comme à son habitude depuis la création du classement, qui date de 2004, Dassault Systèmes, en progression de 16,2%, domine toujours le palmarès. Cegid et Murex s’emparent respectivement des 2ème et 3ème marches du podium. Sopra Steria est relégué à la quatrième, suivi par Claranova, Docaposte et Cegedim.

A côté de ces grandes entreprises françaises du numérique figurent de jeunes pousses comme ChapsVision (31ème), qui a récemment rejoint le French Tech 120 et aspiré Deveryware, qui faisait partie du classement jusque-là.

Les éditeurs délaissent la bourse ?

Enseignement intéressant : pour financer leur développement, les éditeurs de logiciels se tournent de moins en moins vers les marchés financiers. Seuls 19 des éditeurs du classement sont cotés en bourse en 2022, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2004. Mais les sociétés d'investissements, friandes des entreprises de SaaS peu dépensières, semblent prendre le relais : elles sont présentes au capital de 25% des sociétés classées.

Pénurie de talents en R&D

Côté emploi, Truffle Capital note que les effectifs du secteur sur la partie R&D ont plus que doublé en 10 ans et comprennent aujourd’hui 32 000 personnes. Selon l’étude, 78% des éditeurs de logiciels prévoient encore de recruter, mais ils devront composer avec une difficulté : le manque de talents. Ainsi, alors qu'ils étaient 56% à voir leur développement impacté par la pénurie de compétences en 2021, ils sont 66% à déclarer l’être en 2022, soit +10 points sur un an.

Le Cloud stagne, l’IA progresse, le quantique débarque

Le Truffle 100 avance par ailleurs quelques perspectives pour la suite. Il prédit que trois principales tendances technologiques tireront le marché en 2023. D’abord le cloud, même s’il semble stagner après avoir connu plusieurs années de croissance à deux chiffres. Ensuite et sans grande surprise, l'intelligence artificielle, qui enregistre la plus forte progression (+7 points en un an).

L’étude évoque par ailleurs la cybersécurité, ainsi que l’informatique quantique, qui fait son apparition cette année dans le Truffle 100 et devrait continuer de s'imposer, allant de pair avec le succès de l’IA et de ses applications particulièrement gourmandes en puissance de calcul.