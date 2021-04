Trust présente IRIS : une solution tout-en-un qui transforme n’importe quel espace de travail en une salle de vidéoconférence professionnelle

Kim Koers, directeur Marketing chez Trust, explique : « Le coronavirus a changé la façon de travailler de millions de personnes à travers le monde. Cela s'est reflété presque immédiatement dans les chiffres de vente de webcams. Bien sûr, ces changements ont également affecté notre propre entreprise nous poussant à explorer de nouvelles manières de travailler et de communiquer sur le long terme. Nous avons alors conçu un nouveau produit pour les professionnels : IRIS. Avec cette solution vos vidéoconférences retrouveront l’authenticité et la proximité des salles de réunion conventionnelles ».

IRIS est une solution tout-en-un qui transforme n’importe quel espace de travail en une salle de vidéoconférence professionnelle. Très facile d’installation, elle assure instantanément une connexion optimale entre les personnes présentes dans la salle de conférence et tous les participants. IRIS entre dans la catégorie du « Plug and Play », ce qui signifie qu'elle est opérationnelle en quelques minutes à peine.

La lentille haut de gamme et le logiciel innovant d'IRIS offrent également diverses options intelligentes : le mode « participant » utilise la vue grand angle pour que tout le monde apparaisse à l'écran, et le mode « speaker » zoome automatiquement sur la personne qui parle. Le micro garantit une voix claire avec une impression d’espace tandis que la technologie intégrée de réduction de bruit empêche les sons ambiants de perturber votre réunion. Cette solution tout-en-un est proposée au prix abordable de 799 euros PPC.

Craig Hill, responsable B2B chez Trust, annonce : « De nombreuses entreprises s’adaptent à cette nouvelle façon de travailler. Cette démocratisation du travail à domicile et distancié représente un défi pour de nombreux responsables informatiques et chefs de bureau. Trust leur offre une solution. Avec nos produits, nous voulons aider les entreprises à organiser des réunions à distance fiables tout en conservant une proximité des participants. Pour y parvenir, un équipement de haute qualité est essentiel, mais en même temps, nous pensons que celui-ci doit être accessible à tout entrepreneur, quelle que soit son envergure. C'est pourquoi IRIS est à la fois efficace et abordable. L'appareil est prêt à l'emploi en quelques minutes à peine, et vous décidez vous-même si vous souhaitez utiliser Teams, Zoom, Google Meet ou une autre application de vidéoconférence. Cela fonctionne, tout simplement ! »