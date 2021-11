TuSimple va tester des camions autonomes sans opérateur de sécurité

TuSimple, spécialiste des technologies de conduite autonome pour les camions de transport de marchandise, souhaite passer à la vitesse supérieure. La start-up a déclaré, le 3 novembre 2021 à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels résultats, vouloir réaliser de premiers essais de camion autonome sans opérateur de sécurité et sur des routes publiques d'ici la fin de l'année.



Au cours de ce programme baptisé "Driver-Out Pilot Program" par TuSimple, le camion fonctionnera de manière autonome du point de départ à la destination finale sur une route commerciale entre Phoenix et Tucson. Ce programme pilote est composé de multiples voyages réalisés sur plusieurs jours lors de transport de fret. Si TuSimple entend débuter ce programme d'ici la fin de l'année, cela prendre plusieurs mois à la start-up pour terminer ses essais. En cas de succès, TuSimple prendrait de l'avance sur ses concurrents comme Kodiak Robotics, Embark et même le camion autonome de Waymo.



Etoffe sa cartographie des routes

TuSimple a aussi dit que dans le cadre de son partenariat avec UPS, datant de 2019 et avant lequel UPS a pris une participation minoritaire dans la start-up, plus de 257 000 kilomètres ont été parcourus en mode autonome et près de 13% d'économies de carburant ont été réalisées. Au-delà de la promesse au niveau de la main d'œuvre, la technologie de conduite autonome promet une réduction des dépenses en carburant grâce à une conduite autonome programmée à cet effet. Une économie importante peut ainsi être réalisée par les sociétés de transport logistique.



De nouvelles routes sont cartographiées à Orlando en Floride et Charlotte en Caroline du Nord permettant à TuSimple d'étendre son réseau de logistique au sud-est des Etats-Unis. La start-up souhaite mettre en place un réseau de fret autonome couvrant l'ensemble des Etats-Unis. D'ici 2024, TuSimple entend avoir un réseau cartographié de routes et de sites d’expédition sur le territoire américain conçu pour les opérations de fret par camions autonomes. Son réseau de fret doit à la fois comprendre les itinéraires cartographiés numériques, les camions autonomes, les terminaux de fret et un système central qui permettra aux clients de surveiller les opérations et les expéditions en temps réel.