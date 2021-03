Twitter annonce le lancement mondial de Spaces, son rival de Clubhouse, en avril

Twitter a annoncé lancer le lancement de sa fonctionnalité de discussion audio en direct, baptisée Spaces, d’ici avril prochain. Un coup d’accélérateur pour ce service qui doit venir concurrencer Clubhouse, réseau audio uniquement accessible sur invitation, plébiscité par les venture capitalists de la Silicon Valley, et dont le succès ne se démord pas. Spaces devrait être disponible sur iOS et Android.



Muscler l'offre audio

Ces espaces de chat audio sont testés depuis fin février auprès de 1 000 utilisateurs, notamment "des femmes et des personnes issues des minorités", précise le réseau social. Spaces était déjà disponible en bêta privée en décembre dernier. Le service est développé par les équipes de la start-up Breaker, spécialiste des podcasts, acquise récemment par le réseau de microblogging.



Twitter espère bien rattraper son retard sur Clubhouse. Cette application, fondée en 2020 par Paul Davison et Rohan Seth, est actuellement classée parmi les applications les plus populaires dans de nombreux pays européens. Le succès de Clubhouse repose en partie sur le passage d’invités VIP, comme Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Jared Leto, Ashton Kutcher ou encore Drake.