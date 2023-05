Twitter réalise sa premiere acquisition depuis son rachat par Elon Musk

C’est la première acquisition de Twitter depuis la prise de contrôle par Elon Musk, en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars. Selon les informations de Bloomberg et d’Axios, le réseau social à l’oiseau a mis la main sur Laskie, une petite start-up spécialisée dans le recrutement en ligne.

Cette information n’a pas été confirmée par Twitter, qui n’a aucune obligation légale de le faire. Et qui ne répond plus aux questions envoyées par la presse. Mais un indice important semble cependant confirmer sa véracité : le site Internet de Laskie indique que sa “plateforme n’est plus disponible”.

Laskie a été fondée en 2021 par Chris Bakke, dont la précédente start-up avait été rachetée par Indeed, l’un des géants américains du recrutement en ligne. Sur sa page LinkedIn, la société promet aux entreprises et aux candidats des résultats “plus rapides et plus efficaces”. Elle avait levé 6 millions de dollars fin 2021.

Vers une super-app ?

Selon Axios, le montant de cette opération est supérieur à 10 millions de dollars, à la fois en numéraire et en actions. Ce rachat pourrait indiquer que Twitter s’intéresse au marché du recrutement en ligne, dans le cadre de “l’application pour tout faire”, inspirée par les super-apps asiatiques et promise par Elon Musk. En avril, le réseau social a d’ailleurs été intégré au sein d’une nouvelle société mère, baptisée X.

Les offres d'emploi pourraient être un moyen de monétiser Twitter, sachant que la plateforme cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité et qu'elle est déjà utilisée par les candidats dans le cadre de leur recherche d'emploi. La société n'a jamais été rentable mais Elon Musk promet qu'il atteindra l'équilibre cette année.

La semaine dernière, le milliardaire a cédé le poste de directeur général de Twitter, désormais occupé par Linda Yaccarino, l’ancienne patronne de la publicité du groupe de médias NBCUniversal. Mais il reste aux commandes pour décider de l’évolution de la plateforme.