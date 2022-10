© Photo by Alexander Shatov on Unsplash

Twitter s'apprêterait à licencier 25% de ses effectifs, soit plus de 1700 personnes. Le Washington Post a confirmé ce lundi auprès de sources proches du dossier les informations qu'il avait déjà publiées avant le rachat effectif du réseau social par Elon Musk le 27 octobre, pour 44 milliards de dollars. Selon le quotidien américain, ces licenciements pourraient intervenir dès cette semaine. Il ne pourrait s'agir que d'un début.



Le plan de licenciement serait mené par l'avocat d'Elon Musk, Alex Spiro, selon le Washington Post. Il toucherait l'ensemble des fonctions de l'entreprise, dont les ventes, les produits, le développement, le juridique et la sécurité.

Changements rapides

Plusieurs cadres dirigeants de l'entreprise ont déjà été remerciés dans les jours qui ont suivi l'acquisition par le magnat de la tech, qui aurait placé des membres de sa garde rapprochée, David Sacks et Jason Calacanis, dans l'organigramme du réseau social.



Parmi les changements déjà amorcés figurent la création d'un conseil de modération, et la levée des sanctions de suspension de comptes pour des "raisons mineures ou douteuses". Elon Musk, qui a mis à jour sa bio sur Twitter pour se rebaptiser "Chief Twit", se demande par ailleurs s'il serait pertinent de ressusciter l'application de vidéos de quelques secondes Vine, créée en 2012 et fermée en 2018.

Abonnement requis pour les comptes vérifiés

D'autres évolutions sont attendues rapidement. Selon The Verge, l'option premium de Twitter, un abonnement mensuel donnant accès à des fonctionnalités telles que la possibilité d'annuler un tweet et la suppression de certaines publicités, disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, passerait de 4,99 dollars à 19,99 dollars par mois et serait désormais requise pour bénéficier d'un badge de compte vérifié.



Toujours d'après The Verge, Elon Musk pourrait recourir à son réseau de télécommunications satellitaire Starlink pour rendre le réseau social accessible dans certains pays où il ne l'est pas.