Twitter se lance dans l'e-commerce en testant une fonctionnalité de shopping

Twitter suit le mouvement entamé par les divers réseaux sociaux qui se lancent dans l'e-commerce. Le réseau social a annoncé le 28 juillet 2021 lancer un pilote de la fonctionnalité "Shop Module" afin d'étudier comment les profils commerçants peuvent créer un canal allant de la discussion et de la découverte de produits sur Twitter à leur achat réel.



Concrètement, Shop Module prend la forme d'un espace dédié situé en haut d'un profil et permettant aux entreprises de lister des produits. Lorsqu'un utilisateur va sur un profil où la fonctionnalité Shop Module est activée, il peut visualiser différents produits via un menu déroulant. En cliquant sur un produit, des informations complémentaires sont fournies et il est possible de l'acheter sans avoir à quitter Twitter grâce à un navigateur intégré à l'application.



Des premiers pas dans l'e-commerce

Pour l'instant, cette nouvelle fonctionnalité est uniquement activée pour quelques marques aux Etats-Unis. Seuls les utilisateurs qui utilisent Twitter en anglais aux Etats-Unis sur des appareils iOS pourront accéder à Shop Module. Avec ce pilote, Twitter souhaite évaluer la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité et voir le nombre d'achat réalisé et si des produits ou des marques sont plus porteurs que d'autres.



Le réseau social ajoute vouloir mettre en place un "Merchant Advisory Board", un comité qui regroupe les marques ayant le plus de succès pour les ventes sur Twitter. Le but est de pouvoir avoir des retours directs des marques sur cette fonctionnalité et la façon de l'améliorer. Allant également dans ce sens, Twitter a lancé les "Professional Profiles" plus tôt dans l'année. L'idée est de leur donner accès à des profils personnalisés avec des fonctionnalités destinées à favoriser l'engagement et les résultats commerciaux.



Twitter explique avoir exploré de premières fonctionnalités de shopping en 2015 avec le bouton "Buy Now", des pages de produits et des collections de produits. Une incursion dans l'e-commerce qui a rapidement pris fin avant que Twitter décide de lancer cette nouvelle offensive. L'e-commerce semble porteur pour les réseaux sociaux qui peinent parfois à monétiser leur application. Pinterest et Snpachat se musclent dans ce domaine. Toute comme Facebook qui tente également de faire de Whatsapp l'un des canaux de vente privilégié et poursuit le développement de fonctionnalités e-commerce pour Instagram et Messenger.