Typeface lève 65 millions de dollars pour sa plateforme de création de contenus marketing dopée à l'IA

Dès leur introduction, il a semblé évident que l'un des cas d’usage les plus intéressants pour les systèmes d’intelligence artificielle génératifs comme ChatGPT serait le marketing. Cela se concrétise désormais à mesure que des solutions dédiées arrivent sur le marché. Typeface, une start-up américaine fondée en juin 2022 par Abhay Parasnis, ancien directeur technique d'Adobe, a annoncé lundi 27 février avoir levé 65 millions de dollars en série A.

Ces fonds vont lui servir à poursuivre le développement de sa plateforme spécialisée dans la création de contenus marketing. Le marché semble prometteur, et avec ce tour de table considérable, incluant Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, mais aussi GV (anciennement Google Ventures) et M12 (anciennement Microsoft Ventures), Typeface semble en bonne posture pour s'y imposer.

Des contenus adaptés à la ligne éditoriale de chaque entreprise

Abhay Parasnis espère "réimaginer" la création de contenu d'entreprise. Le modèle de Typeface, construit sur GPT-3.5 d'OpenAI et une version personnalisée de Stable Diffusion 2.0, met à disposition de ses clients une plateforme de création de contenus. Elle assiste les responsables marketing ou communication dans cette tâche chronophage, en créant, beaucoup plus rapidement qu’un humain, des visuels, des campagnes de publicité, des articles de blog, des posts Instagram, des offres d'emploi pour LinkedIn et même des sites web.

Les équipes peuvent télécharger leur contenu existant : charte graphique, logo, pages web, articles, posts Instagram, etc., et cet ensemble de données est ensuite combiné aux données publiques de GPT-3.5 et de Stable Diffusion 2.0. C’est en cela que résiderait la force de Typeface, permettant aux entreprises de créer du contenu marketing textuel et visuel ultra personnalisé.

Les instructions peuvent être très précises

Une fois que cela est fait, elles n’ont qu’à donner leurs instructions, celles-ci pouvant être très précises pour cibler un groupe démographique particulier et surtout s'aligner à la charte éditoriale de la marque. Par exemple, "Rédiger un article de blog amusant sur le jus de pomme, destiné aux jeunes adultes, dans un style moderne, convivial et branché avec un visuel simple et minimaliste réalisé dans une palette de rouge et de blanc". La plateforme exécute la demande, et celle-ci peut être revue ou modifiée en fonction de la qualité des propositions.

La start-up affirme que cela permet aux équipes de mobiliser la plupart de leur temps et de leur concentration sur la recherche d’idées originales, de ne plus en perdre sur la création de contenu, et de tester beaucoup plus d’alternatives. "Dans le monde d'où je viens, il faut maîtriser Photoshop pendant une dizaine d'années avant de pouvoir vraiment produire un contenu étonnant", a expliqué Abhay Parasnis à Forbes.

Typeface compterait déjà, parmi ses clients, Sequoia Benefits Group, qui aurait utilisé la plateforme pour créer des milliers de descriptions de postes et cinq versions de son site Web, chacune adaptée à un public différent.

Un secteur prometteur

Avec cette annonce, la start-up a dû considérer que c’était le bon moment pour se dévoiler au public. Un rapport d’Acumen Research and Consulting prévoit que le marché de l'IA générative représentera plus de 110 milliards de dollars d'ici 2030. Et l’industrie des start-up d'IA générative offrant des applications spécifiques au marketing et à la publicité semble particulièrement prometteuse. Reste à savoir lesquelles se démarqueront en matière de traction sur le marché.

Outre la capacité de personnalisation de sa plateforme, le fondateur de Typeface estime qu’il a une chance de s'imposer en raison de la sécurité de son modèle : il est construit sur l'infrastructure Azure OpenAI de Microsoft, ce qui permettrait d’assurer une gouvernance des données et d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité, une procédure que Typeface assure mener séparément pour chaque entreprise . La présence des deux poids lourds de l'IA Microsoft et Google parmi les investisseurs est également de très bon augure.

Les entreprises vont tailler dans leurs équipes marketing ?

La semaine dernière, on apprenait que Coca-Cola compte exploiter ChatGPT et DALL-E 2 pour créer des textes et des images publicitaires par le biais d'un accord avec OpenAI. Cette petite révolution dans la création de contenu, si elle a bien lieu, pourrait faire craindre de nombreuses pertes d’emplois. Selon une étude menée par Sortlist auprès de 500 professionnels utilisateurs de ChatGPT, 26% des employeurs envisageraient effectivement de réduire leurs effectifs marketing.

Mais rappelons que les outils comme celui de Typeface ne peuvent pas totalement remplacer les humains à cause de leur manque de créativité, de connaissance du contexte sociétal et du risque d’erreur ou de plagiat. En particulier pour les textes, on imagine que pour les équipes l'utilisant, il reste un travail important de relecture et certainement de réécriture. L’avenir de la création de contenu réside donc certainement dans une combinaison équilibrée entre création humaine et intelligence artificielle.