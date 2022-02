Uber Direct, le nouveau service de livraison en marque blanche d'Uber

Uber propose aux commerçants un service de livraison en marque blanche. L'entreprise de VTC a annoncé mardi 1er février 2022 le lancement d'Uber Direct en France. Cette solution de livraison rapide est proposée aux commerçants disposant d'un site e-commerce dans près de 300 agglomérations françaises.



Une livraison en 30 minutes

Uber Direct vise les acteurs de l'e-commerce en recherche de partenaires pour effectuer les livraisons. Ce service permet de proposer une livraison en moyenne en 30 minutes, voire de la programmer à H+2 ou J+1. Les clients, quant à eux, passent simplement leur commande sur le site marchand puis peuvent choisir parmi différentes options de livraison. En France des premiers clients dans la grande distribution, la pharmacie et la restauration utilisent déjà ce service mais aucun nom n'est divulgué pour l'instant.



"Nous souhaitons aider tous les acteurs du e-commerce à pouvoir se digitaliser, se développer et avoir accès à une solution de livraison dédiée, simple et fiable avec Uber Direct", explique Chloé Baruchel, Grocery & New Verticals Lead chez Uber Eats France, dans un communiqué. Ce service a d'abord été lancé aux Etats-Unis et au Canada. Il est également disponible au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en Amérique Latine (Mexique, Chili, etc.).



Uber veut développer la livraison

Cela s'inscrit dans la stratégie d'Uber qui multiplie les fonctionnalités et les services du côté de la livraison. Une stratégie engagée avec la pandémie de Covid-19 et les premiers confinements qui ont été mis en place en 2020. En plus d'Uber Direct, l'entreprise de VTC a également testé Uber Connect en avril 2020, un service de livraison de colis entre particuliers utilisant l'application Uber.



"Nous voulons continuer à démocratiser l’accès à la livraison rapide tout en innovant grâce à notre technologie et en étant au cœur des villes afin de répondre aux besoins des commerçants de différentes industries, et nous avons pour ambition de contribuer pleinement au commerce local", affirme déclare Chloé Baruchel. Uber Eats a également noué un partenariat avec la start-up française Cajoo et Carrefour afin de se lancer dans la livraison ultra-rapide de courses à domicile. Si comme le montre la pandémie de Covid-19, la mobilité des personnes peut être réduite, celle des biens se multiplie notamment avec l'essor de l'e-commerce.