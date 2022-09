Uber Eats choisit les robots de livraison autonome de Nuro

Les clients d'Uber Eats à Houston au Texas et Mountain View en Californie pourront à partir de cet automne se faire livrer leurs plats à emporter par les robots de livraison autonome de Nuro. Un contrat de 10 ans vient d'être signé entre les deux entreprises.



Un déploiement sous condition

Le nombre de véhicules déployés et le nombre de clients qui participeront à l'expérimentation n'ont pas été divulgués. Si l'expérience s'avère fructueuse, un déploiement dans la région de la baie de San Francisco est prévu à condition que le Department of Motors Vehicles (DMV) de Californie délivre une autorisation supplémentaire pour certaines zones, telles que San Francisco et Oakland.



Ce n'est pas la première fois qu'Uber et Nuro tentaient un rapprochement. Le site The Information rapportait en mai 2019 que les deux sociétés étaient en discussion pour effectuer des livraisons à Houston. Le projet n'avait finalement pas abouti pour des raisons inconnues.

Nuro multiplie les partenariats

La start-up Nuro, qui a levé 600 millions d'euros en 2021 auprès de Google et SoftBank notamment, a déjà séduit FedEx, Kroger en 2018, la pharmacie CVS à Houston, Walmart en 2020 et Domino's Pizza.



Pour embrasser le plus de cas d'usage possibles, elle perfectionne son véhicule. La dernière version a été dévoilée en janvier 2022. Elle est conçue pour être commercialisée à grande échelle. Ses compartiments ergonomiques peuvent transporter d'importantes quantités de courses. De plus, les commandes individuelles peuvent être séparées et sécurisées afin que le robot réalise plusieurs livraisons lors d'un même trajet.



De son côté, Uber Eats n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà signé deux partenariats avec Serve Robotics et Motional. Les robots autonomes de Serve Robotics réalisent des livraisons dans une zone géographique réduite de West Hollywood et les véhicules autonomes de Motional transportent les commandes sur une plus grande distance dans la zone de Santa Monica.