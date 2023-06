Uber met fin à son service de taxis en Israël et abandonne la livraison de repas en Italie

Uber est toujours à la recherche de sa rentabilité. Pour réduire ses coûts, le leader du VTC a décidé de se concentrer sur ses principaux marchés et de tout bonnement abandonner les autres… en premier lieu son activité de taxis en Israël et son service de livraison de repas en Italie. L’information a été relayée ce 15 juin, notamment par Reuters.



Selon l’agence de presse britannique, le directeur général d’Uber Dara Khosrowshahi a déclaré que dorénavant, la société "n'investirait que dans les marchés dans lesquels il pourrait devenir le premier ou le second plus grand acteur", sur ceux ayant "des opportunités de croissance durable".

En Israël, ses utilisateurs étaient des touristes

A priori, ce n’était pas le cas en Israël où Uber s’est lancé en 2014, s’était déjà retiré, puis réétabli au début de l'année 2022. Là-bas, il était contraint par la réglementation d’opérer en tant que service de taxi et non de VTC. L’entreprise américaine était alors en concurrence avec Gett (anciennement GetTaxi), le leader local fondé en Israël, ainsi qu'avec le service russe de taxis à la demande Yango.



Après plus d'un an d'exercice, Uber n'est pas parvenu à se faire une place sur un petit marché où les chauffeurs de taxi locaux offrent un service bien connu et de qualité. Ses utilisateurs étaient principalement des touristes et des hommes d'affaires. Les chauffeurs de taxi travaillant avec la société ont été informés que le service cesserait à la fin de la semaine prochaine. Son service de commande de scooters électriques exploités par Lime sera lui maintenu.

50 employés et des milliers de coursiers italiens impactés

Uber a par ailleurs annoncé qu’il cessait son activité de livraison de repas en Italie, où il talonne Just Eat et Glovo et estime ne pas avoir acquis les parts de marché suffisantes. La société, qui s'appuie sur des entrepreneurs indépendants pour effectuer les livraisons, a déclaré qu'environ 50 employés Uber, ainsi que des milliers de coursiers italiens non-salariés et de restaurateurs seraient touchés. Elle a précisé qu'elle continuerait à développer son service de mobilité en Italie avec l'opérateur de taxis IT taxi.