Uber se renforce dans la livraison aux Etats-Unis et propose un abonnement en France

Uber, en quête de rentabilité, cherche à fidéliser ses utilisateurs et renforcer son offre de livraison à domicile. L'entreprise a annoncé mardi 4 mai 2021 avoir noué un partenariat exclusif avec Gopuff, un service de livraison en ligne qui opère aux Etats-Unis.



Un partenariat annoncé alors que cela fait plusieurs mois qu'Uber diversifie au maximum son service de livraison aux Etats-Unis mais aussi en France. La pandémie de covid-19 a considérablement ralentis les déplacements, ce qui a conduit l'entreprise de VTC à accentuer sa stratégie de diversification. Allant dans ce sens, Uber s'est emparé de Postmates, Drizly et Cornershop. En France l'entreprise a noué des partenariats avec Casino et Carrefour.



Bénéficier des entrepôts de Gopuff

"Une chose est sûre, les gens s'attendent à être livrés à leur porte plus que jamais, affirme Raj Beri, Uber’s Head of Grocery and New Verticals delivery, dans un communiqué. Nous avons vu les recherches sur les produits d'épicerie et de commodité augmenter de 40% depuis le début de l'année". Gopuff, dont le service est disponible dans plus de 650 villes, propose de livrer des produits du quotidien qui sont stockés dans l'un de ses 250 micro-entrepôts.



Uber souhaite donc bénéficier du réseau logistique de Gopuff pour accélérer son service de livraison et répondre rapidement à la demande. Gopuff, de son côté, va bénéficier de l'immense base clients d'Uber. Cette collaboration se retrouvera dans les applications à partir de juin pour 95 villes avant un déploiement à l'échelle nationale plus tard dans l'été. Les clients Uber Pass ou Eats Pass pourront bénéficier de la livraison gratuite à partir de 15 dollars d'achat.



Un abonnement pour Uber et Uber Eats

En France, l'entreprise de VTC lance son offre d'abonnement le Pass Uber à partir de mi-mai. Cet abonnement, déjà disponible dans d'autres pays, coûte 9,99 euros par mois et permet de bénéficier de 10% de réduction sur les trajets UberX, Access et UberX Vip ; de 15% de réduction sur les trajets Comfort, Van, Berline et Green ; d'être livré gratuitement pour toute commande supérieure à 12 euros sur Uber Eats. Une façon pour Uber de fidéliser ses clients pour qu'ils ne se tournent pas vers une autre plateforme de VTC ou de livraison de repas.



Uber Eats recense plus de 28 000 restaurants répartis dans plus de 245 agglomérations. Mais l'entreprise de VTC doit faire face à la concurrence de Deliveroo et Just Eat. Pour renforcer son service de livraison, très actif durant la pandémie de Covid-19 et les différents confinements, Uber permet désormais de commander à manger dans un restaurant situé sur le trajet durant une course de VTC et de s'arrêter pour récupérer la commande. Il est aussi possible de pré-commander auprès d'un restaurant avant son ouverture. En interconnectant ses offres, Uber espère séduire plus de clients.