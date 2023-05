Uber va utiliser des robots taxis Waymo pour ses courses et livraisons à Phoenix

Les habitants de Phoenix pourront bientôt voyager sans chauffeur lorsqu'ils utilisent l'application Uber grâce aux véhicules de Waymo, et même se faire livrer des repas par ces derniers. Les deux sociétés américaines ont annoncé, le 23 mai 2023, avoir signé un partenariat stratégique pluriannuel consistant à utiliser les robots taxis de la filiale d'Alphabet pour certaines courses et livraisons de nourriture des applications Uber et Uber Eats.



Elles devraient démarrer dans le courant de l'année avec un nombre déterminé de voitures Waymo que la société n’a pas souhaité divulguer, sur son territoire d'exploitation à Phoenix, nouvellement élargi. Il s'étend aujourd'hui sur plus de 160 kilomètres carré.

Un coup de pouce vers la rentabilité pour Waymo

La société a tenu à préciser que ses services n’étaient pas exclusivement réservés à Uber. Elle opère en effet son propre service depuis des années. On peut néanmoins imaginer que le partenariat s’étendra ensuite à San Francisco. La société, ainsi que son concurrent direct Cruise, y ont obtenu il y a quelques jours l’autorisation de proposer des trajets payants en robots taxis 24 heures sur 24.



Ces habilitations aussi difficiles à obtenir que précieuses pour les entreprises spécialisées dans la conduite autonome, leur permettent de générer des revenus pour tenter d'équilibrer leurs charges monumentales.

De concurrents à partenaires

Dans cette quête de rentabilité, l’intérêt de Waymo à collaborer avec Uber est facilement devinable : il profitera du réseau de client conséquent du géant du VTC. Mais cela reste étonnant au vu de la saga judiciaire qui les a opposés en 2016, époque où Uber développait sa propre flotte de véhicules autonomes avec l’intention de ne plus avoir besoin un jour de chauffeurs humains.



Waymo l'avait alors accusé de vol de secrets industriels et de violation de brevets et l’affaire s’était terminée par un accord de règlement. Uber avait admis avoir détourné une partie de la technologie de Waymo et s’était engagé à l'utiliser sous licence à l'avenir. L’ancien ingénieur de Google accusé de vol de secrets commerciaux avait été condamné à 18 mois de prison, puis gracié par Donald Trump, à ce moment président.

Uber utilise aussi les robots taxis de Motional et de Nuro

La concurrence est terminée entre les deux sociétés. Uber a mis fin à son projet après qu'une piétonne ait été tuée par l'un de ses véhicules autonomes en mars 2018 en Arizona. Il avait confondu la personne avec un objet parce qu’elle avait traversé en dehors du passage piéton.



L’entreprise se contente désormais d’opérer ses applications de mise en relation et utilise les robots taxis d’entreprises spécialisées dans le domaine. Elle utilise déjà la flotte de Motional (société de véhicules autonomes de Hyundai et Aptiv) pour transporter des passagers à Las Vegas et devrait prochainement utiliser les robots de livraison autonome de Nuro pour UberEats en Californie et au Texas.