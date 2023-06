Ubitransport se rebaptise Matawan pour s’imposer à l’international

Ubitransport, start-up française qui développe une plateforme SaaS de gestion des transports publics (billettique, optimisation de l'exploitation par géolocalisation des bus, information voyageurs...) devient Matawan pour accélérer le déploiement de sa solution à l’international. Une décision annoncée ce 5 juin 2023 à l’occasion de sa présence au 64ème sommet de l’UITP (Union Internationale des Transports Publics).

“Mobility Any Time, Any Where, Any Node”

Matawan, pour “Mobility Any Time, Any Where, Any Node”, collerait davantage aux convictions actuelles de la start-up : permettre "une mobilité accessible en tout temps, en tout lieu, quel que soit le mode de transport utilisé". Créée en 2012 à Mâcon (Saône-et-Loire), elle développe une plateforme SaaS qui digitalise la gestion des réseaux de transports. D'abord imaginée pour le transport scolaire, l'entreprise adresse à présent les opérateurs de transports classiques, que ce soit des collectivités ou des sociétés privées.



Membre du French Tech 120 depuis 2020, la société bourguignonne a enchaîné les acquisitions pour alimenter son offre : Billettique Services en 2019, Ceccli en 2020, Actoll et Mobireport en 2022. Celle-ci comprend désormais quatre produits complémentaires.

Optimiser les prises de décision

D’abord, WanFare, une solution billettique qui permet de vendre, valider et contrôler un droit de mobilité en temps réel d’un réseau de transport à un autre. Elle est couplée à WanPay, son offre monétique permettant le paiement par carte bancaire sans contact. WanReport est l'offre qui permet à ses clients de piloter en temps réel leur service de transport : accessibilité des arrêts, fiabilité de l'information voyageurs, conformité des infrastructures et maintenance corrective collaborative.



Quant à WanData, il s'agit d'un outil qui, grâce aux données collectées et croisées, aide les collectivités et les opérateurs privés à mieux comprendre les usages sur leur bassin de mobilité pour optimiser leurs prises de décision et par là-même la performance et la qualité de leurs réseaux. Ils peuvent ainsi s'appuyer sur des données passagers concrètes pour revisiter de manière éclairée les tracés des lignes, les points d’arrêts ou les fréquences des véhicules.

Cap sur l'Europe du sud

La solution est utilisée par 300 réseaux sur différents territoires, tant métropolitains qu’ultramarins. L'entreprise équipe 65% des réseaux régionaux ainsi que des clients comme la RATP, Keolis ou encore Transdev. Elle se dit n°1 en France sur son segment.



Egalement bien installée au Canada et en Suisse, Matawan se rêve encore davantage à international, notamment en Europe du sud. L’entreprise mise pour ce faire sur cette nouvelle identité, ainsi que sur la nomination de Bruno Pineiro au poste de Sales Lead en Espagne. Il sera en charge du développement des activités de Matawan au sein de la péninsule ibérique.