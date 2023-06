UE : Le parlement vote pour que les batteries des smartphones soient facilement remplaçables

Mercredi 14 juin, le parlement européen a voté à la quasi-unanimité en session plénière en faveur d'un texte de règlement relatif à la conception, la production et au recyclage des batteries vendues dans l'Union européenne. Celui-ci renforce les objectifs de collecte et de recyclage des déchets, fixe des exigences plus strictes de durabilité, de performance et d'étiquetage, et impose de rendre les batteries des appareils électroniques et électroménagers plus facilement remplaçables.

Cette nouvelle législation harmonisée, encore soumise à l'approbation du Conseil européen, révisera les règles existantes dans l'UE sur les batteries et leur recyclage.

Pouvoir retirer et remplacer la batterie soi-même

Concernant le remplacement des batteries, elle prévoit que celles-ci doivent être conçues de manière à ce que les consommateurs puissent facilement les retirer et les remplacer eux-mêmes. Pour les smartphones et les ordinateurs portables, cela implique pour une grande partie des produits de revoir leur conception. Si les batteries des smartphones étaient facilement accessibles il y a encore quelques années, elles sont aujourd'hui largement collées aux autres composants et l'utilisateur n'a plus accès au châssis sans démontage et outils adaptés.

Le nouveau règlement s'appliquera trois ans et demi après son entrée en vigueur, ce qui laisse un peu de temps aux constructeurs pour se préparer à s'adapter au marché européen.

Objectifs de collecte revus à la hausse

Quant aux objectifs de collecte, ils passeront de 45% en 2023 à 63% d'ici 2027 et 73% d’ici 2030 pour les batteries portables. 50% du lithium d'ici 2027, et 90% du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel devront être réutilisés à partir de cette collecte. 80% et 95% respectivement d'ici 2031.

"Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures qui profitent grandement aux consommateurs : les batteries seront plus performantes, plus sûres et plus faciles à retirer, déclare le rapporteur italien Achille Variati (groupe S&D). Notre objectif global est de construire une industrie européenne du recyclage plus forte, notamment pour le lithium, et un secteur industriel compétitif dans son ensemble. Ces mesures pourraient devenir une référence pour l'ensemble du marché mondial des batteries."



Tous les types de batterie sont concernés par le texte, que ce soit celles des trottinettes, des vélos, des enceintes sans fil, des aspirateurs ou des automobiles.