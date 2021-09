Ultifi, la nouvelle plateforme pour véhicules connectés de General Motors, arrive en 2023

General Motors a présenté mercredi 29 septembre 2021 sa nouvelle plateforme logicielle de bout-en-bout Ultifi. Mise à jour à distance, applications personnalisées, souscription à des services… Les finalités sont multiples pour cette plateforme qui sera intégrée à certains véhicules nouvelle génération à partir de 2023, qu'ils soient à moteur thermique ou électrique. Il est probable qu'Ultifi soit proposé en option, mais General Motors ne l'a pas précisé, ni les prix associés à la plateforme.



A côté d'Android Automotive

Ultifi est une couche logicielle supplémentaire qui vient s'imbriquer dans le "Vehicle Intelligence Platform" (VIP) de GM, l'architecture qui connecte chaque système du véhicule dans un seul réseau à haute vitesse et très sécurisé. VIP dispose de 4,5 téraoctets de puissance de traitement de données par heure. De quoi gérer les mises à jour en direct de chaque module du véhicule ainsi que tous les chargements de données des systèmes d’assistance à la conduite, la propulsion électrique et la lecture des fonctionnalités embarquées.



Les véhicules qui disposent de l'architecture VIP proposent déjà des mises à jour logicielles à distance, mais General Motors précise qu'Ultifi permettra de les réaliser plus rapidement en centralisant l'ensemble des modules de la voiture sur une seule plateforme. Ultifi vient également se positionner à côté d'Android Automotive, le système d'exploitation pour les fonctionnalités d'info-divertissement de Google.



Personnalisation accrue et services payants

Avec Ultifi, General Motors promet des mises à jour plus fréquentes et la possibilité d'accéder à plus de services basés dans le cloud. La plateforme est pensée pour être ouverte et pouvoir accueillir des applications de développeurs tiers afin de proposer encore plus de services et d'applications aux conducteurs.



A la clé, une personnalisation plus poussée. Les conducteurs pourront choisir les mises à jour et applications qu'ils souhaitent installer. Des services payant pourraient aussi être proposés, comme le système avancé d'aide à la conduite Super Cruise. Un conducteur pourrait ainsi paramétrer le système pour que la sécurité enfant soit automatiquement enclenchée et la portière verrouillée lorsque la caméra détecte la présence d'un enfant sur la banquette arrière, relate TechCrunch. Certains paramétrages et mises à jour pourront également être enregistrés sur un compte authentifié et être transférés à des véhicules GM possédant les mêmes fonctionnalités lorsque le conducteur le demande.