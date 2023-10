Umiami, Qobra, Granular Energy… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Umiami a levé 32,5M€

Restauration & Agro-alimentaire

Production d'alternatives végétales à la viande.

Investisseurs : Bpifrance, Astanor, Redalpine Venture Partners, Verso Fund, Kima Ventures, Newfund, French Partners, business angels



Qobra a levé 10M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’un logiciel de calcul de la rémunération variable des commerciaux.

Investisseurs : Singular Capital Partners, Syndicate Revenue, business angels



Granular Energy a levé 7,5M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de gestion des certificats d’énergie à destination des fournisseurs.

Investisseurs : Norrsken VC. All Iron Ventures, Box Group, Valo Ventures, Seedcamp, Revent, Powerhouse Ventures



Niryo a levé 6,4M€

Applications et technologies d’entreprise

Concepteur de bras robotiques pour les écoles, la recherche et l’industrie.

Investisseurs : Innovacom, Bpifrance, IRD Invest, Nord France Amorçage, Finorpa, Go Capital



Dataïads a levé 5M€

Marketing & Communication

Logiciel SaaS permettant aux e-commerçants de générer des expériences client grâce à l’IA.

Investisseurs : Spring Invest, Frenchfounders, Motier Ventures, Famille C Participations, business angels

eCAP PARTNER était conseil sur cette transaction



Pivot a levé 5M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Editeur d’un logiciel B2B de contrôle des dépenses.

Investisseurs : Visionaries Club, Emblem, Cocoa VC, Anamcara Capital, Financière Saint James, business angels



MerciApp a levé 5M€

RH, Education

Editeur d’une application corrigeant les fautes d’orthographe.

Investisseurs : ISAI, Educapital, Swen Capital Partners, business angels



Nano Corp a levé 4,2M€

Sécurité & Cybersécurité

Editeur d’une solution de détection d’attaques cyber pour les réseaux.

Investisseurs : G+D Ventures, Elaia Partners, Cyber K1, Inovia Capital Precede



Follow a levé 3,8M€

Beauté, Santé

Editeur d’un logiciel de suivi des patients.

Investisseurs : business angels



Scnd a levé 3,65M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une plateforme de création de marketplace.

Investisseurs : 42Cap, Partech



Kraaft a levé 3,2M€

Immobilier, Construction

Editeur d’une application de messagerie instantanée dédiée au suivi de chantier.

Investisseurs : Chalfen ventures, Stride.VC, OSS Ventures, business angels



Orakl Oncology a levé 3M€

Beauté, Santé

Plateforme d’analyse de données réelles de patients dans le cadre de la lutte contre le cancer.

Investisseurs : Speedinvest, HCVC, Verve Ventures



Episto a levé 2M€

Médias sociaux

Éditeur d'une plateforme de sondages sur les réseaux sociaux.

Investisseurs : Go Capital, Takara Capital, business angels



DouzePointCinq a levé 2M€

Transport

Editeur d’une application de location de places de vélo dans des parkings auto.

Investisseurs : La Poste Ventures, Takara Capital, Femmes BA, Insead BA, Consultium



Mint Bikes a levé 2M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme d’achat, de vente et de reconditionnement de vélos d’occasion.

Investisseurs : Blast Club, Mouvement & Finance



FreemiumPlay a levé 1,6M€

Entreprise de Services du Numérique

Editeur d’une carte cadeau en ligne.

Investisseur : Elevation Capital Partners



Oghji a levé 1,2M€

Energie

Développeur d’un tableau électrique digital.

Investisseur : OPHA Invest, SideAngels, FABELSI



Fingreen AI a levé 600 000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Editeur d’un logiciel de reporting ESG.

Investisseur : Plug and Play France, Blackwood Ventures, Habert Dassault Finance, business angels



Matchers a levé un montant non communiqué

RH, Education

Plateforme d’accès à la formation pour les TPE et PME.

Investisseur : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.