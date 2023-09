Un actionnaire d'Amazon porte plainte contre Jeff Bezos pour l'attribution d'un juteux contrat à Blue Origin

Le fondateur d'Amazon et son conseil d'administration sont soupçonnés d'avoir favorisé la société Blue Origin de Jeff Bezos au moment de l'attribution en 2022 d'un contrat chiffré à plusieurs milliards de dollars. Annoncés dès 2019 par le géant américain du e-commerce, les satellites du projet Kuiper censés rivaliser avec Starlink devront en effet être lancés par les sociétés Arianespace, ULA et Blue Origin.



Aux Etats-Unis, une plainte a été déposée en début de semaine par le fonds Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund. L'actionnaire reproche à Jeff Bezos et au conseil d'administration d'Amazon d'avoir balayé d'un revers de la main les soupçons de conflits d'intérêts en lien avec Blue Origin et de ne pas avoir considéré sérieusement d'attribuer le contrat à la société d'Elon Musk SpaceX, compte tenu de son passif dans le lancement de satellites.

Amazon se défend

Sollicité pour réagir à cette poursuite judiciaire inattendue, un porte-parole d'Amazon a déclaré que "les revendications de cette action en justice [étaient] totalement dénuées de fondement", relate l'agence de presse britannique Reuters. Le géant du e-commerce dit avoir toute confiance et promet que son projet de constellation de micro-satellites capables de fournir, comme Starlink, un service de connexion à Internet, n'est pas menacé.



Jeff Bezos devra toutefois attendre encore quelque temps avant de voir le ciel scintiller grâce à son projet Kuiper. Depuis la signature du contrat en 2022 avec ULA, Arianespace et Blue Origin et le versement par Amazon d'environ 1,7 milliards de dollars à ces trois fournisseurs, aucun satellite n'a encore été mis en orbite. Les quelque 3 236 engins spatiaux doivent entrer en production d'ici la fin de l'année alors que des tests commerciaux sont prévus en 2024 pour un lancement d'une moitié de la flotte en 2026.

La rivalité Bezos-Musk

Un calendrier encore lointain, qui n'est manifestement pas au goût de Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund. Le montant dépensé par Amazon dans le projet Kuiper irrite également l'actionnaire, en témoigne le contenu de la plainte citée par le média spécialisé SpaceNews : "En excluant SpaceX, Bezos et son équipe de direction […] ont probablement engagé Amazon à dépenser des centaines de millions de dollars de plus que ce qu'elle aurait dû faire autrement."



Le poursuivant estime en effet que la société spatiale d'Elon Musk était l'option bon marché la plus sûre en termes financiers et en efficacité. Blue Origin n'avait, selon la plainte, pas fait ses preuves au moment de l'attribution du contrat, et accusait un "manque de fiabilité". Le choix aurait alors été guidé par l'opportunité de gonfler le carnet de commandes de la société de Jeff Bezos et par les mauvaises relations qu'entretient le milliardaire américain avec son homologue Elon Musk : "Bezos, on peut le supposer, n'a pas pu ravaler sa fierté en sollicitant l'aide de son rival acharné pour lancer les satellites d'Amazon."